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Futbol Internacional

¿Dónde y cuándo ver al Al-Qadisiyah de Julián Quiñones vs Al- Shabab?

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN
Jorge Armando Hernández 11:29 - 13 abril 2026
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El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones

Al- Qadisiyah, de la mano de Julián Quiñones, se enfrenta al equipo de Al-Shabab siguiendo el campeonato de Primera de División. El colombiano busca conquistar el trofeo de goleo antes de que lo haga Cristiano Ronaldo.

Los Caballeros enfrentan a la escuadra que se encuentra en el lugar 12 de la tabla, mientras que los rojos se mantienen en la cuarta posición de la Liga Rosher. Los rojinegros llevan una marca de dos partidos ganados, uno empatado y uno perdido, contando sus cuatro últimos partidos.

Julián Quiñones en un partido con Al- Qadisiyah l INSTA: @julianquinones33

En contraste con los Leones Blancos, quienes acumulan en sus últimos cuatro duelos, dos victorias, un empate y una derrota, exactamente los mismos números que su siguiente rival.

Julián Quiñones se mantiene en un buen nivel futbolístico con la escuadra de The Knights marcando 26 goles en la temporada 2025-2026 y lidera la tabla de goleados junto con el futbolista inglés que milita en el Al-Ahli, Ivan Toney.

Julián Quiñones apunta a renovar por al menos dos temporadas más

Con información del diario saudí Al-Riyadiah, la directiva del equipo de la ciudad de Khobar, está negociando la renovación de contrato de Quiñones, por lo menos, dos temporadas más en el cuadro rojo y negro.

Julián Quiñones a punto de hacer un tiro libre l INSTA: @julianquinones33

El periódico indicó que Al- Qadisiyah buscará mejorar las condiciones contractuales para garantizar la permanencia del examericanista hasta el verano de 2030.

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Horario y Canal

  • Lugar: Prince Saud Bin Jalawi Stadium

  • Fecha: martes 14 de abril

  • Horario: 12:00 horas del centro de México

  • Canal: FOX One

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