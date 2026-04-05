Julián Quiñones es elegido como MVP del partido, pero no se va conforme

Julián Quiñones volvió a ser el jugador determinante del Al Qadasiya. El atacante, naturalizado mexicano, marcó un doblete en la derrota de su equipo ante Al-Ettifaq y, aunque fue elegido como el Mejor Jugador del Partido, la ‘Pantera’ no se quedó conforme con el resultado.

"Si bien es el primer partido que perdemos, hay cosas que corregir. Debemos saber manejar los tiempos y las emociones; uno de los nuestros fue expulsado en los primeros momentos y eso nos costó la derrota", comentó el exjugador del América, Atlas y Tigres después del encuentro.

Pese a que la derrota los dejó en el cuarto puesto y a 10 puntos del líder -Al Nassr-, Quiñones y Los Caballeros de la Provincia Oriental aún sueñan con poder levantar la Liga Profesional Saudí. "Quedan partidos por disputar y cualquier cosa puede pasar. Esta es una liga muy competitiva y vamos a competir por ella".

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El doblete de Julián Quiñones

Arabia Saudita se reforzó con figuras de la envergadura de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, sin embargo, ha sido Julián Quiñones quien ha dominado la arena. Con su doblete, el atacante de la Selección Mexicana llegó a los 26 tantos en la Liga Profesional Saudí, empatado con Ivan Toney.

Por si fuera poco, el atacante también es el segundo máximo anotador a nivel global en lo que va del 2026, un gol por detrás del mismo Toney. Julián Quiñones buscará seguir con sus grandes momentos en Arabia Saudita para ganarse un puesto en el equipo de Javier Aguirre.

Julián Quiñones en la llegada de la Selección Mexicana para el amistoso contra Portugal | MEXSPORT

¿Qué sigue para Julián Quiñones?

Después de la derrota ante Al-Ettifaq, Julián Quiñones y el Al Qadasiya tendrán un partido de vital importancia para seguir vivos en las aspiraciones de ganar el título de la Liga Profesional Saudí.

El rival del equipo del delantero del Tricolor será Damac, equipo cerca de los puestos de descenso. Los dirigidos por Brendan Rodgers ya no tienen margen de error, en busca de ese título en Arabia Saudita.