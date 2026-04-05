¡Imparable! Julián Quiñones marca doblete en derrota del Al-Qadisiya

El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, regresó de la Fecha FIFA con la puntería afinada. En el más reciente encuentro del Al-Qadisiya vs Al-Ettifaq, el atacante se hizo presente en el marcador para mantener su estado de gracia y apretar la lucha por el título de máximo artillero en la Saudi Pro League.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

ASÍ FUE EL DOBLETE DE QUIÑONES

El gol cayó en un momento clave, justo antes del entretiempo. La jugada nació de una presión alta del Al-Qadisiya, que logró forzar el error en la salida del equipo rival. Tras recuperar el esférico, se orquestó un avance por la banda izquierda que culminó en un centro peligroso al área.

El delantero italiano Mateo Retegui conectó un remate sólido que fue atajado en primera instancia por el guardameta; sin embargo, Quiñones demostró su capacidad de lectura y seguimiento de jugada. El rebote quedó a merced del mexicano, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para firmar el 1-0.

Para la segunda mitad el mexicano siguió insistiendo y a pesar de tener pocas oportunidades de frente al arco, la única clara que tuvo la volvió a mandar al fondo de las redes.

Al 85' Quiñones recibió un pase largo filtrado a las espaldas de la defensa rival. El delantero de la Selección Mexicana ganó la posesión con pura velocidad y disparó con potencia para vencer al rival y marcar su segunda anotación de la noche.

POR ENCIMA DE CRISTIANO RONALDO

6Con esta anotación, Julián Quiñones alcanzó los 25 goles en liga durante la presente temporada, una cifra que lo consolida como uno de los jugadores más determinantes del campeonato árabe, empatado Ivan Toney en el liderato de goleo y dos anotaciones por encima de Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones presume triunfo sobre Cristiano Ronaldo | IG: @julianquinones33

DERROTA DEL AL-QADISIYA

A pesar de la espectacular actuación de Julián Quiñones, no fue suficiente para evitar la derrota de Al-Qadisiya, pues el equipo se vio condicionado por una expulsión en el primer tiempo y una vez que les dieron vuelta en el marcador, no pudieron revertir la situación.

Una falta intrascendente ocasionó una bronca y el lateral Mohammed Aboulshamat perdió la cabeza al agredir directamente a un rival, por lo que el silbante no le perdonó la tarjeta roja y dejó a un equipo con uno menos. A partir de ahí la ventaja al Al-Qadisiya le duró poco y al 40' Jack Hendry empató el marcador.