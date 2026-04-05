Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Imparable! Julián Quiñones marca doblete en derrota del Al-Qadisiya

Julián Quiñones celebra su gol | X: @Alqadsiah
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:53 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero del Al-Qadisiya la sigue rompiendo en Arabia Saudita y se mantiene en la lucha por el liderato de goleo

El delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones, regresó de la Fecha FIFA con la puntería afinada. En el más reciente encuentro del Al-Qadisiya vs Al-Ettifaq, el atacante se hizo presente en el marcador para mantener su estado de gracia y apretar la lucha por el título de máximo artillero en la Saudi Pro League.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

ASÍ FUE EL DOBLETE DE QUIÑONES

El gol cayó en un momento clave, justo antes del entretiempo. La jugada nació de una presión alta del Al-Qadisiya, que logró forzar el error en la salida del equipo rival. Tras recuperar el esférico, se orquestó un avance por la banda izquierda que culminó en un centro peligroso al área.

El delantero italiano Mateo Retegui conectó un remate sólido que fue atajado en primera instancia por el guardameta; sin embargo, Quiñones demostró su capacidad de lectura y seguimiento de jugada. El rebote quedó a merced del mexicano, quien únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de las redes para firmar el 1-0.

Para la segunda mitad el mexicano siguió insistiendo y a pesar de tener pocas oportunidades de frente al arco, la única clara que tuvo la volvió a mandar al fondo de las redes.

Al 85' Quiñones recibió un pase largo filtrado a las espaldas de la defensa rival. El delantero de la Selección Mexicana ganó la posesión con pura velocidad y disparó con potencia para vencer al rival y marcar su segunda anotación de la noche.

POR ENCIMA DE CRISTIANO RONALDO

6Con esta anotación, Julián Quiñones alcanzó los 25 goles en liga durante la presente temporada, una cifra que lo consolida como uno de los jugadores más determinantes del campeonato árabe, empatado Ivan Toney en el liderato de goleo y dos anotaciones por encima de Cristiano Ronaldo.

Julián Quiñones presume triunfo sobre Cristiano Ronaldo | IG: @julianquinones33

DERROTA DEL AL-QADISIYA

A pesar de la espectacular actuación de Julián Quiñones, no fue suficiente para evitar la derrota de Al-Qadisiya, pues el equipo se vio condicionado por una expulsión en el primer tiempo y una vez que les dieron vuelta en el marcador, no pudieron revertir la situación.

Una falta intrascendente ocasionó una bronca y el lateral Mohammed Aboulshamat perdió la cabeza al agredir directamente a un rival, por lo que el silbante no le perdonó la tarjeta roja y dejó a un equipo con uno menos. A partir de ahí la ventaja al Al-Qadisiya le duró poco y al 40' Jack Hendry empató el marcador.

Para el segundo tiempo Moussa Demebélé y Wijnaldum le dieron la ventaja definitiva para la victoria al Al-Ettifaq. Al-Qadisiya lo intentó, sin embargo, el doblete de Quiñones no fue suficiente y un gol anulado a Nacho Fernández en el tiempo agregado los dejó a la orilla de un agónico empate.

Últimos videos
Lo Último
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
18:41 Policía de la CDMX, Irma García, retiene campeonato mundial supermosca tras vencer a Emma Dolan
18:22 David Faitelson respalda a Jardine tras malos resultado con América
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Futbol
05/04/2026
¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
Contra
05/04/2026
Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026