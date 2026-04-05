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Futbol Internacional

Julián Quiñones: El segundo máximo goleador del mundo en lo que va de 2026

!MUCHOS RECUERDOS! Los examericanistas, Quiñones y Fidalgo y los azulcremas, Israel Reyes y Erick Sánchez, aprovecharon para platicar un poco en el entrenamiento de la Selección.
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:02 - 05 abril 2026
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El delantero de la Selección Mexicana registra 19 anotaciones en lo que va del año calendario

El delantero mexicano, Julián Quiñones, atraviesa el momento más dulce de su trayectoria profesional. Su desempeño en la liga de Arabia Saudita no solo lo ha consolidado como la estrella del Al-Qadisiya, sino que lo ha catapultado a la élite del fútbol internacional en este año calendario.

Julián Quiñones celebra su gol | X: @Alqadsiah

SEGUNDO MÁXIMO GOLEADOR DEL 2026

Tras firmar un doblete este domingo ante Al-Ettifaq, Quiñones alcanzó la impresionante cifra de 19 goles anotados en 2026, cifra que no solo es la más alta para un jugador mexicano, sino que se coloca cerca de la cima mundial.

Esta estadística sitúa a Julián Quiñones como el segundo máximo goleador a nivel global en lo que va del año, superando a las grandes figuras de las ligas europeas y otros torneos internacionales.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

La tabla de goleadores mundiales en 2026 al día de hoy es la siguiente:

Jugador

Club

Liga

Goles

Ivan Toney

Al-Ahli

Arabia Saudita

20

Julián Quiñones

Al-Qadisiya

Arabia Saudita

19

Pa Ousman Gai

Manila Digger a FC

Filipinas

17

Pat Hoban

Glentoran FC

Irlanda del Norte

17

Koki Narita

Ezra FC

Laos

14

Es fundamental distinguir que estas cifras corresponden exclusivamente a lo realizado durante los meses transcurridos de 2026. No obstante, si se analiza la temporada completa 2025-2026, el exjugador del América también presume números de élite, manteniéndose en el Top 10 mundial con 26 tantos en liga.

También es importante señalar que dentro de los mejores cinco goleadores de todo el año no se encuentra ningún jugador de una liga Top mundial, siendo Harry Kane el más cercano en la posición 11 con 12 anotaciones en el 2026.

EL TRI CON GOLEADOR DE TALLA MUNDIAL

El nivel exhibido por Quiñones llega en el momento más oportuno para la Selección Mexicana. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, su presencia en la convocatoria final parece indiscutible. El "Tri" podría llegar a la justa mundialista con uno de los delanteros más encendidos del planeta, un factor que genera altas expectativas de cara a la competición.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT
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