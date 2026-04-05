Julián Quiñones: El segundo máximo goleador del mundo en lo que va de 2026

El delantero mexicano, Julián Quiñones, atraviesa el momento más dulce de su trayectoria profesional. Su desempeño en la liga de Arabia Saudita no solo lo ha consolidado como la estrella del Al-Qadisiya, sino que lo ha catapultado a la élite del fútbol internacional en este año calendario.

Julián Quiñones celebra su gol | X: @Alqadsiah

SEGUNDO MÁXIMO GOLEADOR DEL 2026

Tras firmar un doblete este domingo ante Al-Ettifaq, Quiñones alcanzó la impresionante cifra de 19 goles anotados en 2026, cifra que no solo es la más alta para un jugador mexicano, sino que se coloca cerca de la cima mundial.

Esta estadística sitúa a Julián Quiñones como el segundo máximo goleador a nivel global en lo que va del año, superando a las grandes figuras de las ligas europeas y otros torneos internacionales.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

La tabla de goleadores mundiales en 2026 al día de hoy es la siguiente:

Jugador Club Liga Goles Ivan Toney Al-Ahli Arabia Saudita 20 Julián Quiñones Al-Qadisiya Arabia Saudita 19 Pa Ousman Gai Manila Digger a FC Filipinas 17 Pat Hoban Glentoran FC Irlanda del Norte 17 Koki Narita Ezra FC Laos 14

Es fundamental distinguir que estas cifras corresponden exclusivamente a lo realizado durante los meses transcurridos de 2026. No obstante, si se analiza la temporada completa 2025-2026, el exjugador del América también presume números de élite, manteniéndose en el Top 10 mundial con 26 tantos en liga.

También es importante señalar que dentro de los mejores cinco goleadores de todo el año no se encuentra ningún jugador de una liga Top mundial, siendo Harry Kane el más cercano en la posición 11 con 12 anotaciones en el 2026.

EL TRI CON GOLEADOR DE TALLA MUNDIAL

El nivel exhibido por Quiñones llega en el momento más oportuno para la Selección Mexicana. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, su presencia en la convocatoria final parece indiscutible. El "Tri" podría llegar a la justa mundialista con uno de los delanteros más encendidos del planeta, un factor que genera altas expectativas de cara a la competición.