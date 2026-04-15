¡No les gustó perder! Jugadores del Real Madrid encaran al árbitro tras eliminación ante Bayern

Los jugadores del Real Madrid no pudieron contener la frustración tras quedar eliminados de la Champions League por el Bayern Múnich y protagonizaron momentos de tensión al finalizar el encuentro ante los Bávaros.

Se les vio a jugadores como Vinícius Jr., Antonio Rüdiger y Arda Güler, quienes fueron captados visiblemente molestos, reclamando de forma airada al árbitro tras el silbatazo final, al punto de llegar a empujar al silbante.

🚨🛑 Real Madrid players, furious with the referee — and red card for Arda Güler.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/TEuj9HDynZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

Arda Güler pierde la cabeza y termina expulsado

El momento más tenso lo protagonizó Güler, quien terminó completamente fuera de control. El joven futbolista empujó al árbitro, lo encaró directamente y le reclamó de manera intensa, lo que provocó su expulsión inmediata.

La reacción del mediocampista refleja el nivel de frustración dentro del conjunto merengue, que no logró cumplir con las expectativas en la competición.

Luis Díaz celebra en el partido de Bayern Munich contra Real Madrid en la Champions League | AP

Frustración total tras la eliminación

La eliminación dejó un ambiente tenso en el equipo blanco, donde varios jugadores no ocultaron su enojo tanto por el resultado como por las decisiones arbitrales.

La escena final evidenció el golpe anímico para el Real Madrid, que ahora tendrá que replantear su camino tras quedarse fuera de la competencia europea.