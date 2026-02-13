Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Milan sufre de más, pero saca la victoria ante Pisa en la Jornada 25 de la Serie A con gol de Luka Modric

El croata definió el partido de visita | X: @acmilan
Mauricio Díaz Valdivia 16:09 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro rossonero estuvo muy cerca de perder puntos como visitante ante uno de los equipos de menor puntaje en el torneo de liga

AC Milan venció a Pisa 1-2 con mucho sufrimiento en la Arena Garibaldi para mantenerse en la parte alta de la tabla, pero aún con varios puntos de diferencia con Inter, el líder de la Serie A de la mano de Cristian Chivu.

El gol de la victoria lo consiguió Luka Modric, tercer jugador más longevo en hacer gol dentro de la Serie A, quien además lo hizo en los últimos minutos del partido, desahogando todo el estrés que se generó para los fanáticos de Il Diavolo.

Nkunku fue titular por parte de los visitantes | AP

En la búsqueda del liderato

Atrás han quedado los días en los que Milan fue líder de la temporada 2025-2026; sin embargo, aún existen las posibilidades de que recuperen terreno, por lo que perder puntos en el Estadio Romeo Anconetani, era un escenario inimaginable para los rossoneros, pues además se enfrentaban al penúltimo lugar de la liga.

El juego no significó mayor problema dentro de la primera parte para los dirigidos por Massimiliano Allegri, aunque todo se mantenía sin goles hasta la recta final, cuando un centro por la derecha encontró de buena forma a Ruben Loftus-Cheek, quien de cabeza mandó a guardar el esférico, dándole la ventaja a Il Diavolo antes del descanso.

Loftus-Cheek hizo el primer gol en el juego | X: @acmilan

Tras el gol del futbolista inglés, todo parecía que sería tranquilo para Milan, pero la segunda parte se complicó de más, todo decantado desde un cambio del propio entrenador italiano, Allegri.

Susto en la Arena Garibaldi

Niclas Füllkrug, refuerzo para los rossoneros, entró antes de iniciar el complemento del partido, sin que nadie imaginara que sería una de las peores actuaciones de su carrera, o al menos la peor desde su llegada a Milan, pues tan solo a diez minutos de su entrada, el árbitro concedió un penal a favor de la visita, mismo que el alemán se dispuso a cobrar.

El disparo desde el manchón no pudo ser peor, pues el ex del Borussia Dortmund cruzó por completo, pasando por un lado del poste y del portero, manteniendo vivo a Pisa, pues no dejaron de intentarlo y, al minuto 71, el chileno Felipe Loyola logró ponerse de frente a la portería para definir ante Mike Maignan y empatar las acciones con mucho por jugarse.

Pisa empató el partido, pero no fue suficiente | AP

Los locales estuvieron cerca incluso de poder ganar el compromiso; sin embargo, al 85', tras una buena jugada de Luka Modric con Samuele Ricci, fue el mismo jugador croata quien definió con un punterazo ante el guardameta, dándole tres puntos a Milan, quienes ahora esperan que Inter pierda puntos en su partido ante Juventus.

Últimos videos
Lo Último
18:22 Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
18:16 ¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
18:03 Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
18:02 Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
17:53 "Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
17:42 El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
17:40 Marco Fabián contrajo matrimonio con Fernanda Contreras con Giovanni dos Santos como testigo
17:26 ¡Futuro definido! América toma decisión sobre Brian Rodríguez
17:16 Lindsey Vonn: nunca dejar de intentarlo
17:12 ¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
Otros Deportes
13/02/2026
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Futbol Internacional
13/02/2026
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Futbol
13/02/2026
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
Contra
13/02/2026
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
Fórmula 1
13/02/2026
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
Otros Deportes
13/02/2026
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!