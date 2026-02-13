Milan sufre de más, pero saca la victoria ante Pisa en la Jornada 25 de la Serie A con gol de Luka Modric

AC Milan venció a Pisa 1-2 con mucho sufrimiento en la Arena Garibaldi para mantenerse en la parte alta de la tabla, pero aún con varios puntos de diferencia con Inter, el líder de la Serie A de la mano de Cristian Chivu.

El gol de la victoria lo consiguió Luka Modric, tercer jugador más longevo en hacer gol dentro de la Serie A, quien además lo hizo en los últimos minutos del partido, desahogando todo el estrés que se generó para los fanáticos de Il Diavolo.

Nkunku fue titular por parte de los visitantes | AP

En la búsqueda del liderato

Atrás han quedado los días en los que Milan fue líder de la temporada 2025-2026; sin embargo, aún existen las posibilidades de que recuperen terreno, por lo que perder puntos en el Estadio Romeo Anconetani, era un escenario inimaginable para los rossoneros, pues además se enfrentaban al penúltimo lugar de la liga.

El juego no significó mayor problema dentro de la primera parte para los dirigidos por Massimiliano Allegri, aunque todo se mantenía sin goles hasta la recta final, cuando un centro por la derecha encontró de buena forma a Ruben Loftus-Cheek, quien de cabeza mandó a guardar el esférico, dándole la ventaja a Il Diavolo antes del descanso.

Loftus-Cheek hizo el primer gol en el juego | X: @acmilan

Tras el gol del futbolista inglés, todo parecía que sería tranquilo para Milan, pero la segunda parte se complicó de más, todo decantado desde un cambio del propio entrenador italiano, Allegri.

Susto en la Arena Garibaldi

Niclas Füllkrug, refuerzo para los rossoneros, entró antes de iniciar el complemento del partido, sin que nadie imaginara que sería una de las peores actuaciones de su carrera, o al menos la peor desde su llegada a Milan, pues tan solo a diez minutos de su entrada, el árbitro concedió un penal a favor de la visita, mismo que el alemán se dispuso a cobrar.

El disparo desde el manchón no pudo ser peor, pues el ex del Borussia Dortmund cruzó por completo, pasando por un lado del poste y del portero, manteniendo vivo a Pisa, pues no dejaron de intentarlo y, al minuto 71, el chileno Felipe Loyola logró ponerse de frente a la portería para definir ante Mike Maignan y empatar las acciones con mucho por jugarse.

Pisa empató el partido, pero no fue suficiente | AP