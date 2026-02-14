Mundo del futbol se rinde ante Rafa Márquez en su cumpleaños

El histórico capitán mexicano Rafael Márquez celebró su cumpleaños número 47 rodeado del cariño del mundo del futbol. A través de redes sociales, distintas organizaciones y clubes en los que dejó huella; AS Monaco, FC Barcelona y ligas como Champions League, Serie A, etc.

¿Quiénes fueron los que felicitaron?

La cuenta oficial de la Liga de Campeones de la UEFA dedicó un mensaje especial al exzaguero, recordando sus actuaciones en el máximo torneo europeo de clubes y su protagonismo con el Barcelona anotando tras un tiro de esquina ante Sporting Lisboa

Rafa Márquez ya planea su cuerpo técnico | IMAGO 7

Desde Italia, la Serie A también se hizo presente, evocando su paso por el futbol europeo y destacando su calidad técnica y liderazgo: “Huella mexicana en el calcio. Feliz cumpleaños, Káiser”. En Francia, la Ligue 1 compartió una publicación rememorando sus inicios en el balompié del Viejo Continente con el AS Monaco.

Huella mexicana en el calcio 🇲🇽



¡Feliz cumpleaños, Káiser! 🎂⚽ pic.twitter.com/mmh9jVkRRP — Lega Serie A (@SerieA_ES) February 13, 2026

Uno de los mensajes más emotivos llegó desde la llamada Nación Esmeralda, en referencia al cariño que le guarda la afición del Club León, institución en la que también dejó huella en la recta final de su carrera como profesional: “Feliz día, Feliz cumple ‘Capi’.

Milutinovic (derecha) con Rafa Márquez | Imago7

El FC Barcelona no dejó pasar la fecha y publicó una felicitación acompañada de una imagen de su etapa dorada en el club catalán, donde conquistó títulos de liga y Champions, consolidándose como uno de los zagueros extranjeros más importantes en la historia blaugrana.

La FIFA felicitó

Por su parte, la FIFA recordó sus participaciones en la Copa Mundial de la FIFA, destacando que es uno de los pocos futbolistas en la historia en disputar cinco ediciones del torneo y lo hizo con la indumentaria negra y el 4 bordado.

Rafa Márquez y Javier Aguirre | MexSport

En Francia, el AS Monaco también compartió un mensaje para quien fuera uno de sus jugadores más destacados a finales de los años noventa, etapa que marcó el inicio de su consolidación en el futbol europeo.