Juárez realizará homenaje a Diego 'Puma' Chávez, a dos años de su fallecimiento

La afición de FC Juárez vivirá un momento cargado de emoción durante el partido entre Bravos y Necaxa, luego de que el club fronterizo lanzara una invitación especial para rendir homenaje al futbolista Diego 'Puma' Chávez. A través de una publicación oficial, la institución pidió a sus seguidores ponerse de pie y brindar un minuto de aplausos en memoria del jugador, a dos años de su fallecimiento.

El homenaje se realizará al minuto 13 del encuentro, un gesto simbólico que busca recordar la entrega del mediocampista dentro del terreno de juego y su importancia en la historia reciente del equipo. En la imagen difundida por el club se aprecia un mensaje dedicado a la afición, acompañado de la frase "Siempre en nuestros corazones", además de un moño verde y las fechas 1995-2024.

Diego 'Puma' Chávez, exjugador de Juárez | IMAGO7

Diego Chávez, conocido popularmente como 'Puma', falleció en febrero de 2024 a los 28 años de edad. Su muerte conmocionó al futbol mexicano debido a que se trataba de un jugador en activo y con una trayectoria importante dentro de la Liga MX, además de ser un elemento querido por compañeros y aficionados.

De acuerdo con reportes confirmados en su momento, el futbolista perdió la vida tras un accidente automovilístico ocurrido en Ciudad Juárez durante la madrugada. El vehículo en el que viajaba se impactó contra un poste, y debido a la fuerza del choque, Chávez falleció en el lugar, generando una ola de mensajes de condolencia en el futbol nacional.

¿Por qué el minuto 13 es tan importante en el homenaje a Diego Chávez?

El minuto 13 tiene un significado especial para la afición de los Bravos, ya que Diego Chávez utilizaba ese número en su etapa con el club. Por ello, desde su fallecimiento, el dorsal se convirtió en un símbolo de respeto y recuerdo, y ahora será utilizado nuevamente como punto central de este tributo en el estadio.

El homenaje representa un momento de unión entre el equipo y su gente, ya que se espera que todo el estadio se ponga de pie para aplaudir y honrar la memoria del jugador. Este tipo de actos suelen convertirse en instantes inolvidables para los seguidores, quienes mantienen viva la presencia de sus ídolos a través de la memoria colectiva.

A lo largo de su carrera, Diego Chávez defendió varias camisetas en el futbol mexicano e incluso tuvo experiencia internacional. Su paso por clubes como Veracruz, Necaxa, Toluca y FC Juárez le permitió consolidarse como un futbolista reconocido por su velocidad, entrega y actitud dentro de la cancha.