VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques

La Miss Universo mexicana Fátima Bosch enfrentó cuestionamientos sobre su coronación durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Harvard, donde defendió su triunfo en el certamen internacional y dejó clara su postura ante las críticas.

La polémica surgió cuando una asistente, que se presentó como psicóloga organizacional, cuestionó públicamente la legitimidad del resultado del concurso de belleza, lo que generó un momento tenso durante la charla.

A pesar de las críticas, Bosch defendió su triunfo y aseguró que no considera renunciar al título que obtuvo tras su participación en el certamen.

Fátima Bosch defendió su triunfo y aseguró que no considera renunciar al título / FB: @Fatimaboshuniverse

La pregunta incómoda que recibió en Harvard

Durante la sesión, la psicóloga organizacional lanzó un cuestionamiento directo a la modelo mexicana y puso en duda la decisión final del jurado.

“Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universo (...) dijo que tenía el 70 por ciento de decisión de quién ganaba la corona y seis de los jueces de los ocho que había dijeron que no votaron por ti”.

Ante el señalamiento, Bosch respondió planteando un escenario hipotético para explicar por qué no piensa devolver la corona.

“Siendo psicóloga, si tú trabajas muy duro por algo y tu compañera de al lado que no tuvo el puesto que tú tuviste miente para desacreditar que te lo dieron a ti, ¿tú renunciarías?”.

La Miss Universo asistió a la Universidad de Harvard a una plática / FB: @Fatimaboshuniverse

“El mundo puede decir muchas cosas”

Durante el intercambio, la estudiante reiteró que los resultados del certamen habrían sido decididos por el dueño del concurso y no por los jueces. Sin embargo, Bosch insistió en que su triunfo fue resultado del trabajo que realizó durante la competencia.

“El mundo puede decir muchas cosas. Pero pues la verdad es una, ¿no?”.

Cuestionaron a la mexicana sobre su polémico triunfo que lo ven como una ayuda / FB: @Fatimaboshuniverse

Además, reafirmó su postura ante la polémica: “no, claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”.

También habló de las críticas hacia las mujeres

a Miss Universo mexicana también aprovechó el momento para reflexionar sobre el cuestionamiento que enfrentan las mujeres cuando alcanzan posiciones visibles.

“Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás. Y cuando una mujer no tiene, te cuestiona así es”.

Asimismo, aseguró que durante los meses que ha llevado el título ha buscado marcar diferencia.

“Creo que he demostrado estos 4 meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho”.