¡Reparó algo que no rompió! Cadillac hizo un regalo especial a Checo Pérez por su cumpleaños

Un regreso que ilusiona y que motiva. Después de un "año sabático" obligatorio, Sergio 'Checo' Pérez regresará a la parrilla de la Fórmula 1 este año con Cadillac. La escudería debutará en la categoría como el undécimo equipo y se ha encargado de que el piloto mexicano se sienta bienvenido.

A pesar de la importancia que tuvo en dos de los Campeonatos de Pilotos que logró Max Verstappen y de su papel en la obtención del Campeonato de Constructores, Checo salió mal de Red Bull, con muchos señalamientos por su mal rendimiento. Por ello, la afición se emociona con el trato que ha recibido en Cadillac.

Checo y Cadillac tuvieron actividad este lunes en el shakedown en Barcelona

Cadillac festejó a Checo Pérez en Barcelona

La escudería estadounidense no se ha cansado de presumir al tapatío en redes sociales, especialmente esta semana, ya que el inicio de los tests en Barcelona coincidió con el cumpleaños 36 de Pérez Mendoza. Por ello, el equipo de TWG Motorsport organizó un festejo especial para Checo en Montmeló.

Además de cantarla "Happy Birthday" en el garage y de obsequiarle un pastel, Cadillac le dio al piloto un regalo especial y que simboliza el inicio de esta etapa juntos: el disco de freno del primer auto que construyó el equipo estadounidense. El director de la escudería, Graeme Lowdon, fue el encargado de entregarle el regalo a Sergio Michel.

"Le dimos a Checo este regalo, es el primer disco de freno del auto que está conduciendo, pero con el límite de presupuesto nos lo tiene que devolver el miércoles", bromeó el directivo estadounidense, en lo que los aficionados han calificado como una prueba del buen ambiente que se vive al interior de Cadillac.

Así fue el disco que Cadillac le obsequió a Checo Pérez

¿Cuándo continuará la pretemporada de F1?

Estas primeras sesiones en territorio catalán se extenderán hasta el próximo viernes 30 de enero y cada equipo decidirá cómo repartirá sus sesiones a lo largo de la semana. Cadillac decidió no salir a pista este martes y solo Red Bull y Ferrari, con sus dos pilotos, realizaron algunas vueltas.

Una vez concluidos los tests en Montmeló, la Fórmula 1 se trasladará a Bahréin para dos rondas más de pruebas, la primera está programada del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes. Tras eso, la categoría comenzará oficialmente el viernes 6 de marzo, con las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia.