Christian Horner rompe el silencio: "Tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1"

Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing, ha hablado públicamente por primera vez desde su destitución, admitiendo que extraña la Fórmula 1 y que siente que su ciclo en la máxima categoría del automovilismo aún no ha concluido.

Horner, de 52 años, fue apartado de su cargo en Red Bull tras el Gran Premio de Gran Bretaña en julio, formalizándose su salida definitiva en septiembre. Su gestión de casi dos décadas al frente del equipo se tradujo en un periodo de éxito rotundo, con la conquista de ocho campeonatos de pilotos y seis de constructores.

Horner | AP

La decisión de Red Bull de prescindir de sus servicios llegó un año y medio después de que una empleada lo acusara de "conducta inapropiada". Horner siempre ha negado dichas acusaciones y fue absuelto en dos ocasiones, la última por un Comité de Conducta Independiente que desestimó los cargos de comportamiento controlador.

Durante su participación en el Salón Europeo del Automóvil en Dublín, Horner rompió su silencio y delineó sus intenciones de futuro.

Christian Horner, con Red Bull | @christianhorner

¿Qué dijo Christian Horner?

"Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1. No terminó como me hubiera gustado", declaró. "Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo regresaré por un proyecto en el que pueda ganar".

El británico subrayó su deseo de competir al más alto nivel. "No quiero volver al paddock a menos que tenga un propósito claro. Extraño el deporte, a la gente y al equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1, con una gran trayectoria, muchas victorias y campeonatos, trabajando con pilotos, ingenieros y socios extraordinarios", reflexionó.

Horner también dejó claro que no tiene prisa y que su regreso dependerá de encontrar el proyecto adecuado. "No necesito volver. Podría dar por terminada mi carrera ahora mismo. Así que solo lo haría si se presenta la oportunidad de trabajar con gente excelente, en un entorno donde todos compartan el deseo de ganar. Me gustaría ser un socio, más que un simple empleado, pero ya veremos cómo se desarrollan las cosas", añadió.

Christian Horner y Max Verstappen | RBR

La nueva aventura en Alpine

Recientemente, Alpine confirmó que Horner forma parte de un consorcio interesado en adquirir el 24% de las acciones que Otro Capital posee en el equipo, que finalizó último en el campeonato de constructores la temporada pasada. Además, su nombre ha sido vinculado con posibles movimientos a escuderías como Aston Martin y Ferrari.

"Lo fascinante es que dejé Red Bull el 8 de julio y esta es la primera vez que hablo con alguien", comentó Horner sobre las especulaciones. "En los medios, parece que he estado en todos los equipos de la parrilla, desde el fondo hasta la cima. Parece haber una gran expectación sobre qué voy a hacer y a dónde iré".

Christian Horner ha dejado claro que no tomará ninguna decisión sobre su futuro profesional hasta la próxima primavera, a pesar de los rumores que lo vinculan con varios equipos. "La realidad es que hasta la primavera no puedo hacer nada", afirmó. "Es muy halagador seguir estando asociado con todos estos equipos diferentes".

Horner | MEXSPORT

Uno de los equipos mencionados, Alpine, utilizará motores Mercedes desde esta temporada hasta, como mínimo, el final de 2030. Esta conexión ha avivado las especulaciones, dado que Toto Wolff, antiguo rival de Horner, es el director ejecutivo y copropietario de la escudería Mercedes.

Al respecto, Horner quiso restar importancia a su histórica competencia con Wolff. "Mucha gente le dio mucha importancia a la rivalidad que tuve con él. Le tengo un enorme respeto. Ha tenido muchísimo éxito. Ha ganado muchísimo. Es muy inteligente", comentó.