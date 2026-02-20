Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Tipo de cambio hoy 20 de febrero: ¿en cuánto está el dólar en México?

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:28 - 20 febrero 2026
La moneda mexicana se mantiene estable; revisa cuánto pagan y venden los bancos

Si estás pensando en cambiar tus pesos por dólares este viernes 20 de febrero de 2026, hay buenas noticias: el peso mexicano se mantiene estable frente a la divisa estadounidense.

La moneda nacional quedó en 17.20 unidades por dólar, apenas 1 centavo menos que el pasado miércoles 18 de febrero, mostrando resistencia pese al entorno internacional.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

Pero ojo: el tipo de cambio es variable y puede cambiar en ventanilla dependiendo del banco o casa de cambio donde realices tu operación.

¿En cuánto está el dólar hoy en bancos?

Recuerda que el precio puede variar según si compras o vendes dólares. Estos son los valores reportados:

Afirme:

  • 16.40 a la compra.

  • 17.80 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.00 a la compra.

  • 17.89 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.41 a la compra.

  • 17.54 a la venta.

Banorte:

  • 16.05 a la compra.

  • 17.55 a la venta.

Banamex:

  • 16.75 a la compra.

  • 17.71 a la venta.

Scotiabank:

  • 15.10 a la compra.

  • 18.70 a la venta.

Antes de correr a la ventanilla, compara precios, ya que la diferencia entre bancos puede impactar directamente en tu bolsillo.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el movimiento del dólar a inicios de semana responde a la incertidumbre económica en Estados Unidos y al retroceso en la confianza del consumidor en México.

Aun así, el peso ha mostrado fortaleza y se mantiene competitivo en el mercado cambiario.

Si tienes algún pago en dólares, un viaje próximo o simplemente quieres aprovechar el tipo de cambio, hoy podría ser un buen momento… pero revisa bien el precio final antes de hacer la operación.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK
