MLS: Todo lo que debes saber de la temporada 2026
It´s time for soccer. Terminó la espera y por fin los fanáticos futbol tendrán de regreso a la Major League Soccer (MLS), en su edición 2026, misma que promete cambios, evolución y sobre todo mucho espectáculo por parte de Lionel Messi, Inter de Miami y el resto de los 29 equipos.
Temporada de cambios
Una de las principales características de la MLS no solo es su estilo de competencia sino su mismo calendario, el cual a diferencia de la mayoría de los torneos del mundo, no está bajo el calendario de FIFA.
Sin embargo, esta ‘peculiaridad’ está por cambiar, pues este será el último torneo en el que la MLS deje de tener su propio calendario para así estar a la par del resto de los clubes. Es decir, su competencia no dará inicio en primera (caso similar a la MLB), sino que será hasta el verano como el resto de las competencias.
Pese a que la mesa directiva de la liga aprobó el cambio a finales del 2025, este llegará hasta 2027, por lo que para 2026 la competencia se regirá bajo el formato original de febrero a noviembre.
¿Cuáles son los jugadores y equipos a seguir?
El actual monarca y cara de la MLS, Inter de Miami, busca defender su corona, particularmente de equipos como LAFC, Vancouver Whitecaps, San Diego FC y Philadelphia Union, clubes ascendentes en los últimos años en ranking de CONCACAF y que cuentan con jugadores que podrían marcar diferencia en instancias importantes.
Junto con el campeón del mundo Lionel Messi y con su compañero, Luis Suárez, otros jugadores a seguir son: Riqui Puig de LA Galaxy, Germán Berterame de Inter de Miami, Heung-Min Son del LAFC, Evander de FC Cincinnati y Thomas Muller de Vancouver Whitecaps.
Finalmente, con los equipos cerrando filas y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la MLS dará comienzo el 21 de febrero, cuando el St. Louis City SC reciba al Charlotte FC para la Jornada 1.
