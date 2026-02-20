Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

MLS: Todo lo que debes saber de la temporada 2026

Inter de Miami campeón de la MLS | MEXSPORT
Aldo Martínez 08:00 - 20 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbol regresa a los Estados Unidos en busca de un nuevo campeón

It´s time for soccer. Terminó la espera y por fin los fanáticos futbol tendrán de regreso a la Major League Soccer (MLS), en su edición 2026, misma que promete cambios, evolución y sobre todo mucho espectáculo por parte de Lionel Messi, Inter de Miami y el resto de los 29 equipos.

Inter Miami es el actual campeón de la MLS | MexSport

Temporada de cambios

Una de las principales características de la MLS no solo es su estilo de competencia sino su mismo calendario, el cual a diferencia de la mayoría de los torneos del mundo, no está bajo el calendario de FIFA.

Heung-Min Son en juego con LAFC | AP

 Sin embargo, esta ‘peculiaridad’ está por cambiar, pues este será el último torneo en el que la MLS deje de tener su propio calendario para así estar a la par del resto de los clubes. Es decir, su competencia no dará inicio en primera (caso similar a la MLB),  sino que será hasta el verano como el resto de las competencias.

Pese a que la mesa directiva de la liga aprobó el cambio a finales del 2025, este llegará hasta 2027, por lo que para 2026 la competencia se regirá bajo el formato original de febrero a noviembre.

Thomas Muller se estrena como goleador | AP

¿Cuáles son los jugadores y equipos a seguir?

El actual monarca y cara de la MLS, Inter de Miami, busca defender su corona, particularmente de equipos como LAFC, Vancouver Whitecaps, San Diego FC y Philadelphia Union, clubes ascendentes en los últimos años en ranking de CONCACAF y que cuentan con jugadores que podrían marcar diferencia en instancias importantes.

Junto con el campeón del mundo Lionel Messi y con su compañero, Luis Suárez, otros jugadores a seguir son: Riqui Puig de LA Galaxy, Germán Berterame de Inter de Miami, Heung-Min Son del LAFC, Evander de FC Cincinnati y Thomas Muller de Vancouver Whitecaps.

Finalmente, con los equipos cerrando filas y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la MLS dará comienzo el 21 de febrero, cuando el St. Louis City SC reciba al Charlotte FC para la Jornada 1.

Thomas Muller y la MLS Cup | AP
Últimos videos
Lo Último
10:22 ¿Se adelantan las vacaciones? SEP confirma más días sin clases en Semana Santa 2026
09:52 ¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
09:46 ¿Donde ver Atlas vs Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión
09:27 VIDEO: vomitan sobre el presidente de Taiwán en evento público
09:06 ¡Fuerte suspensión! DT fue suspendido tras hacer gesto obsceno a jugadores en el futbol mexicano
09:04 Thomas Muller debuta en la CONCACAF Champions Cup en el empate de Vancouver ante Cartagenes
08:57 VIDEO: Gomita estuvo al borde de la muerte: así luce la cicatriz que impactó a sus fans
08:27 L.A. Galaxy rescata empate ante San Miguelito en la CONCACAF Champions Cup
08:24 Premio Lo Nuestro 2026: Lista completa de ganadores donde Bad Bunny y Carín León brillan en la gala
08:00 ¡Luto en el futbol! Asesinan a tiros a querido jugador mexicano: "Fue un compañero ejemplar"
Tendencia
1
Contra Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
2
Contra Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, a los 53 años tras diagnóstico de ELA
3
Futbol Javier Aguirre revela convocatoria para partido ante Islandia; Chivas vuelve a ser la base
4
Futbol Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
5
Futbol América y Pachuca comandan convocatoria de la Selección Mexicana
6
Contra Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama
Te recomendamos
¿Se adelantan las vacaciones? SEP confirma más días sin clases en Semana Santa 2026
Contra
20/02/2026
¿Se adelantan las vacaciones? SEP confirma más días sin clases en Semana Santa 2026
¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
Futbol
20/02/2026
¡Sorpresa! Luis Fernando Tena apunta a Europa
¿Donde ver Atlas vs Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión
Futbol Nacional
20/02/2026
¿Donde ver Atlas vs Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión
VIDEO: vomitan sobre el presidente de Taiwán en evento público
Contra
20/02/2026
VIDEO: vomitan sobre el presidente de Taiwán en evento público
¡Fuerte suspensión! DT fue suspendido tras hacer gesto obsceno a jugadores en el futbol mexicano
Futbol
20/02/2026
¡Fuerte suspensión! DT fue suspendido tras hacer gesto obsceno a jugadores en el futbol mexicano
Thomas Muller debuta en la CONCACAF Champions Cup en el empate de Vancouver ante Cartagenes
Futbol
20/02/2026
Thomas Muller debuta en la CONCACAF Champions Cup en el empate de Vancouver ante Cartagenes