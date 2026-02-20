MLS: Todo lo que debes saber de la temporada 2026

It´s time for soccer. Terminó la espera y por fin los fanáticos futbol tendrán de regreso a la Major League Soccer (MLS), en su edición 2026, misma que promete cambios, evolución y sobre todo mucho espectáculo por parte de Lionel Messi, Inter de Miami y el resto de los 29 equipos.

Inter Miami es el actual campeón de la MLS | MexSport

Temporada de cambios

Una de las principales características de la MLS no solo es su estilo de competencia sino su mismo calendario, el cual a diferencia de la mayoría de los torneos del mundo, no está bajo el calendario de FIFA.

Heung-Min Son en juego con LAFC | AP

Sin embargo, esta ‘peculiaridad’ está por cambiar, pues este será el último torneo en el que la MLS deje de tener su propio calendario para así estar a la par del resto de los clubes. Es decir, su competencia no dará inicio en primera (caso similar a la MLB), sino que será hasta el verano como el resto de las competencias.

Pese a que la mesa directiva de la liga aprobó el cambio a finales del 2025, este llegará hasta 2027, por lo que para 2026 la competencia se regirá bajo el formato original de febrero a noviembre.

Thomas Muller se estrena como goleador | AP

¿Cuáles son los jugadores y equipos a seguir?

El actual monarca y cara de la MLS, Inter de Miami, busca defender su corona, particularmente de equipos como LAFC, Vancouver Whitecaps, San Diego FC y Philadelphia Union, clubes ascendentes en los últimos años en ranking de CONCACAF y que cuentan con jugadores que podrían marcar diferencia en instancias importantes.

Junto con el campeón del mundo Lionel Messi y con su compañero, Luis Suárez, otros jugadores a seguir son: Riqui Puig de LA Galaxy, Germán Berterame de Inter de Miami, Heung-Min Son del LAFC, Evander de FC Cincinnati y Thomas Muller de Vancouver Whitecaps.

Finalmente, con los equipos cerrando filas y el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la MLS dará comienzo el 21 de febrero, cuando el St. Louis City SC reciba al Charlotte FC para la Jornada 1.