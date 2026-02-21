Guido Pizarro 'explota' por ausencia de Lainez en Selección Mexicana: "Es de los mejores de la Liga"

Después de finalizar el juego de Tigres vs. Pachuca, Guido Pizarro salió a rueda de prensa, donde le preguntaron su opinión acerca de la convocatoria de Javier Aguirre y el porqué de la ausencia de Diego Lainez.

¿Qué fue lo que dijo Guido Pizarro?

En conferencia de prensa que tuvo lugar después de la derrota de Tigres contra Pachuca, le preguntaron a Guido Pizarro acerca de la convocatoria de Javier Aguirre para el juego de México vs. Islandia, por lo que el director técnico de los felinos se sorprendió no ver el nombre de Diego Lainez en la lista; el argentino afirma que Lainez es uno de los mejores en la liga.

No me metería en decisiones de otro (Javier Aguirre); sí coincidimos en que es de los mejores jugadores de la Liga y creo que uno de los mejores mexicanos en la actualidad en distintas ligas

Creo que es uno de los mejores, a nivel número, a nivel futbolístico.

Diego Lainez sobre su segundo aire en el futbol mexicano | IMAGO7

¿Qué piensa Lainez sobre esta decisión?

A pesar de que al técnico le sorprende la decisión, tampoco lo importuna, ya que agregó que Diego está muy enfocado en trabajar no solo con los Tigres, sino también en buscar ganarse un lugar para la Copa del Mundo 2026.

Él es muy consciente y está muy enfocado en trabajar para lograr estar (en la Selección), pero ya son decisiones de Aguirre.

Diego Lainez en un juego con la Selección Mexicana | IMAGO7

“Diego está muy comprometido acá (Tigres), está muy comprometido, para ayudar a la Selección y ojalá le toque estar”. Finalizó el argentino.