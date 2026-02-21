David Faitelson defiende a Katia Itzel García tras polémica en Liga MX: “Los errores no tienen género”

La polémica en el futbol mexicano se ha centrado en distintos protagonistas a lo largo de los años, pero esta vez, es Katia Itzel García, una de las árbitras de la Liga MX, en quien se han dirigido muchos de los comentarios en contra, específicamente en un par de partidos recientes, donde no ha gustado su actuación arbitral.

Uno de los personajes que ha salido en su defensa es David Faitelson, con quien la silbante mantuvo una conversación reciente en su programa Faitelson Sin Censura, tocando varios temas importantes en su carrera como parte del cuerpo de árbitros.

Katia Itzel en el partido de Tigres en contra de Santos | Imago7

No es cuestión de género

Katia Itzel ha sido criticada después de su actuación en el partido de Tigres en contra de Santos y de manera más reciente, en el Puebla enfrentando a América, ya en la séptima jornada del Clausura 2026; sin embargo, algunas personas han referido a que la crítica sobre ella se hace más fuerte debido a que es mujer.

David Faitelson ha aparecido una vez más en redes sociales a dar su opinión al respecto, pues para el miembro de TUDN, esto no tiene nada que ver, pues García sigue siendo parte de la Comisión de Arbitraje al igual que todos sus compañeros.

Se equivoca Katia Itzel García como se equivocan todos los árbitros del futbol mexicano… No empecemos con “campañitas” y aseveraciones que tienen que ver con el género…

Katia Itzel como invitada del programa de David Faitelson | Captura de X

Los usuarios de X no han dejado pasar la oportunidad de escribir lo que piensan, con la contundente mayoría de comentarios reprochando las actuaciones de Katia, a quien no consideran una buena silbante, incluso con algunos asegurando que no recuerdan algún partido en el que ella no haya tenido "un error grave".

Katia Itzel García alza la voz por amenazas en redes sociales y exige mayor regulación

Katia Itzel García reconoció que, pese a su crecimiento en la Liga MX y en torneos internacionales, continúa siendo blanco de amenazas y comentarios machistas en redes sociales. En entrevista con TUDN, la árbitra señaló que este tipo de ataques no sólo los viven las silbantes, sino también sus compañeros y jugadoras del futbol mexicano. A su consideración, parte del problema radica en la falta de regulación en las plataformas digitales, lo que permite que muchas personas actúen desde el anonimato.

“Todos somos valientes detrás de una máscara”, expresó la silbante al referirse a quienes insultan e intimidan escondidos tras una pantalla. García Mendoza subrayó que muchas de esas conductas difícilmente se repetirían cara a cara, pero el anonimato en redes sociales facilita que se normalice la violencia verbal y las amenazas contra figuras del deporte.

García durante el partido de América visitando a Puebla | Imago7