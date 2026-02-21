¡Más mexicano que el mole! Se capta a André Jardine entonando el himno nacional mexicano previo al partido América vs. Puebla

Antes de comenzar el partido Puebla vs. América, duelo correspondiente de la fecha 7 de la Liga MX, se le vio a André Jardine entonando el himno nacional mexicano.

México cambió su carrera

El estratega alzulcrema, antes de llegar a tierras aztecas, no era un técnico conocido por militar en equipos grandes de primera división, ya que su carrera empezó entrenando equipos de fuerzas básicas, hasta llegar con la selección brasileña para jugar las Olimpiadas en 2021, que más tarde terminaría ganando.

André Jardine con la Selección de Brasil en los JJOO de Tokio 2020

En 2022, llega al Atlético de San Luis, donde su rendimiento fue mejor de lo esperado, clasificando al equipo a liguilla, mostrando un estilo táctico ordenado y competitivo.

En el Apertura 2022 metió a los potosinos a liguilla directa, sin tanto presupuesto, pero con buen juego. Eliminó en Cuartos de Final al América y cayendo ante Rayados del Monterrey en Semifinales.

André Jardine, timonel del Atlético de San Luis

Marcando época en el América

Con tan buenos resultados, el brasileño llega al América en 2023 para suplir la salida de Fernando “El Tano” Ortíz; a su llegada a Coapa, Jardine no tardó en hacer historia con el equipo azulcrema.

Campeón en el Apertura 2023 (su primer torneo con el equipo).

Campeón en el Clausura 2024.

Campeón en el Apertura 2024.

Campeón de Campeones 2024.

Supercopa de la Liga MX 2024.

Llegó a una 4.ª final en el Clausura 2025, que perdió contra Toluca.

Convirtiéndose en uno de los técnicos más importantes en la historia del club con tan solo 3 años de haber llegado a la institución. Consiguió llegar a 4 finales del futbol mexicano y ganando otros torneos de la misma liga. Aunque en tiempos recientes no ha podido repetir el mismo éxito, el cariño que México y la afición del América le tienen al brasileño es innegable, cariño que el mismo técnico respalda en el campo.