Se filtra el posible setlist de Bad Bunny para el Medio Tiempo del Super Bowl LX

El Super Bowl LX está cada vez más cerca y, además del interés por saber qué equipo, entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, será el nuevo campeón de la NFL, millones de personas en el mundo esperan con ansias el show de Medio Tiempo, que estará a cargo de Bad Bunny. En las últimas horas, ya se habría filtrado el posible setlist de canciones que interpretará el artista puertorriqueño.

Bad Bunny está convertido en uno de los cantantes más importantes del mundo/AFP-GrosbyGroup

Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del Conejo Malo, se convirtió en 2025 en el artista más escuchado del mundo y uno de los más exitosos del momento, gracias a su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, con la que incluso se presentó en la Ciudad de México, donde ofreció ocho conciertos en el Estadio GNP.



Además, este domingo buscará hacer historia en los Premios Grammy, al competir en tres de las cuatro categorías más importantes, luego de ser nominado a Álbum del Año (Debí Tirar Más Fotos), Canción del Año y Grabación del Año (DtMF).

Se filtró lo que al parecer será el setlist de canciones del Conejo Malo para el SB LX/Apple Musix

Se filtra el posible setlist del Medio Tiempo

Bajo este contexto, en redes sociales comenzó a circular el posible setlist que Bad Bunny interpretaría el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, durante el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX.



La lista incluye grandes éxitos como MONACO, NUEVAYoL, Tití Me Preguntó, BAILE InoLVIDABLE, Calladita y Debí Tirar Más Fotos, entre otros temas que han marcado su carrera.

El papel clave de Tainy en la filtración

La relevancia del listado radica en que fue publicado en el perfil oficial de Tainy en Apple Music, DJ y productor que ha trabajado durante años con Bad Bunny, y que además cita una entrevista realizada por la plataforma musical. La lista lleva por nombre ‘Megamix del Super Bowl LX 2026 (mezcla de DJ)’, y en su descripción se detalla que se trata del “programado para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music”.

“Quienes han seguido a Bad Bunny por un tiempo saben el importante papel que ha desempeñado Tainy en su increíble carrera. Aunque el catálogo del exitoso productor precede al de la superestrella latina por más de una década, los dos artistas puertorriqueños se han unido inextricablemente a través de su trabajo conjunto. Sin embargo, incluso cuando canciones masivas como "Callaíta" y "DÁKITI" se convirtieron en sellos distintivos de Benito, el mago del estudio detrás de esas canciones comprende íntimamente el arco de la narrativa de su colaborador más famoso”, se lee en la descripción del mix de Tainy.

La visión de Tainy para el show

"La idea principal es obtener toda su historia, toda su trayectoria", se señala como declaración de Tainy a Apple Music sobre su Bad Bunny Megamix, programado para el espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl LX de Apple Music.

Bad Bunny se espera que interprete varios de sus éxitos en el Super Bowl LX/Apple Music

Posible lista de canciones de Bad Bunny para el Super Bowl LX