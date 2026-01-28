Karol G se une a Bad Bunny como invitada sorpresa en Medellín

La última presentación de Bad Bunny en Colombia quedará grabada en los corazones de los asistentes, pues, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans con la invitación de Karol G al escenario.

Una sorpresa que hizo historia

La aparición ocurrió en el Estadio Atanasio Girardot, donde el “Conejo Malo” cerraba su serie de conciertos en Colombia. Cuando Bad Bunny presentó a Karol G, el grito del público fue inmediato y ensordecedor.

Karol G apareció como invitada sorpresa durante el concierto de Bad Bunny en Medellín. / AP

Ambos artistas interpretaron “Ahora Me Llama”, una de las colaboraciones más recordadas del reguetón, provocando nostalgia, emoción y muchos coros a todo pulmón. El reencuentro en vivo fue uno de los momentos más comentados de la noche.

Bad Bunny concluyó sus presentaciones en Colombia. / AP

Un momento que se volvió viral

La sorpresa no tardó en explotar en redes sociales. Videos del dueto comenzaron a circular en cuestión de minutos, convirtiendo la aparición de Karol G en tendencia y confirmando el cariño del público colombiano por ambos artistas.

Además de cantar junto a Bad Bunny, Karol G aprovechó el momento para conectar con su gente y agradecer el apoyo, reforzando el vínculo que mantiene con su país y con la escena urbana latina.

Karol G, es una de las máximas representantes de la música urbana. / AP

El cierre perfecto para Bad Bunny en Colombia

Con esta aparición inesperada, Bad Bunny cerró sus conciertos en Medellín con broche de oro antes de continuar su gira internacional, y su tan esperado show en el Super Bowl.