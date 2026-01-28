Karol G se une a Bad Bunny como invitada sorpresa en Medellín
La última presentación de Bad Bunny en Colombia quedará grabada en los corazones de los asistentes, pues, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans con la invitación de Karol G al escenario.
Una sorpresa que hizo historia
La aparición ocurrió en el Estadio Atanasio Girardot, donde el “Conejo Malo” cerraba su serie de conciertos en Colombia. Cuando Bad Bunny presentó a Karol G, el grito del público fue inmediato y ensordecedor.
Ambos artistas interpretaron “Ahora Me Llama”, una de las colaboraciones más recordadas del reguetón, provocando nostalgia, emoción y muchos coros a todo pulmón. El reencuentro en vivo fue uno de los momentos más comentados de la noche.
Un momento que se volvió viral
La sorpresa no tardó en explotar en redes sociales. Videos del dueto comenzaron a circular en cuestión de minutos, convirtiendo la aparición de Karol G en tendencia y confirmando el cariño del público colombiano por ambos artistas.
Además de cantar junto a Bad Bunny, Karol G aprovechó el momento para conectar con su gente y agradecer el apoyo, reforzando el vínculo que mantiene con su país y con la escena urbana latina.
El cierre perfecto para Bad Bunny en Colombia
Con esta aparición inesperada, Bad Bunny cerró sus conciertos en Medellín con broche de oro antes de continuar su gira internacional, y su tan esperado show en el Super Bowl.