Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fermín hasta 2031: Barcelona anuncia la renovación del jugador español

Fermín López con Barcelona | AP
Aldo Martínez 11:00 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro culé publicó en su sitio oficial la permanencia del mediocampista

De la masía hasta el corazón del medio campo del FC Barcelona FermÍn López se ha hecho de un lugar en la vasta plantilla del actual líder de LaLiga. Tras sus grandes actuaciones y siendo uno de los favoritos de Hansi Flick, el cuadro blaugrana tomó la decisión de renovar a su canterano hasta el 2031.

Fermín en Champions | AP

Blindan a la masía

A través de un comunicado oficial, el Barcelona anunció la permanencia del español de 22 años, con un contrato que lo liga al club hasta el 2031, aunque el equipo sí aclaró que aún no hay firma, ya que esta llegará en el transcurso de la siguiente semana.

Con esta nueva firma, el equipo catalán reafirmó su compromiso de seguir con sus raíces, además de retomar la identidad del club en confiar de lleno en sus futbolistas hechos en la masía (misma situación que ocurrió con Xavi, Iniesta, Messi, etc).

Por su parte, Fermín sella con broche de por el ascenso de su carrera, pues desde su debut en 2022, el español no ha parado de llenar el ojo a cada técnico que pasa por el Barça y escalando paso a paso por un puesto titular en el cotizado mediocampo del equipo 28 veces campeón de LaLiga. 

Fermín en LaLiga | AP

¿Cómo es la actualidad de Fermín y el Barcelona?

Pese a un ligero tropiezo en las últimas jornadas, el renovado Barcelona continúa con paso firme en su año futbito, pues en LaLiga son el actual líder, aunque teniendo muy de cerca al Real Madrid. En cuanto a Champions, el club logró remontar en la Tabla General y se metió de manera directa en los Octavos de Final.

Fermín marcando gol | AP

Individualmente, el centrocampista ha conseguido tener una campaña con mucha actividad. Entre lesiones y circunstancias extra cancha, el estratega alemán tiene en claro que uno de sus mediocampistas ya ubicados en su parado táctico es Fermín. 

En su actual temporada, Fermín López suma un total de 15 partidos disputados en liga, consiguiendo cuatro goles y aportando cuatro asistencias, siendo de los más consistentes junto con Lamine Yamal.

Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?