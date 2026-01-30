Fermín hasta 2031: Barcelona anuncia la renovación del jugador español

De la masía hasta el corazón del medio campo del FC Barcelona, FermÍn López se ha hecho de un lugar en la vasta plantilla del actual líder de LaLiga. Tras sus grandes actuaciones y siendo uno de los favoritos de Hansi Flick, el cuadro blaugrana tomó la decisión de renovar a su canterano hasta el 2031.

Fermín en Champions | AP

Blindan a la masía

A través de un comunicado oficial, el Barcelona anunció la permanencia del español de 22 años, con un contrato que lo liga al club hasta el 2031, aunque el equipo sí aclaró que aún no hay firma, ya que esta llegará en el transcurso de la siguiente semana.

Con esta nueva firma, el equipo catalán reafirmó su compromiso de seguir con sus raíces, además de retomar la identidad del club en confiar de lleno en sus futbolistas hechos en la masía (misma situación que ocurrió con Xavi, Iniesta, Messi, etc).

Por su parte, Fermín sella con broche de por el ascenso de su carrera, pues desde su debut en 2022, el español no ha parado de llenar el ojo a cada técnico que pasa por el Barça y escalando paso a paso por un puesto titular en el cotizado mediocampo del equipo 28 veces campeón de LaLiga.

Fermín en LaLiga | AP

¿Cómo es la actualidad de Fermín y el Barcelona?

Pese a un ligero tropiezo en las últimas jornadas, el renovado Barcelona continúa con paso firme en su año futbito, pues en LaLiga son el actual líder, aunque teniendo muy de cerca al Real Madrid. En cuanto a Champions, el club logró remontar en la Tabla General y se metió de manera directa en los Octavos de Final.

Fermín marcando gol | AP

Individualmente, el centrocampista ha conseguido tener una campaña con mucha actividad. Entre lesiones y circunstancias extra cancha, el estratega alemán tiene en claro que uno de sus mediocampistas ya ubicados en su parado táctico es Fermín.

En su actual temporada, Fermín López suma un total de 15 partidos disputados en liga, consiguiendo cuatro goles y aportando cuatro asistencias, siendo de los más consistentes junto con Lamine Yamal.