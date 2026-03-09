Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Agenda deportiva del lunes 9 de marzo de 2026

La Agenda del lunes 9 de marzo | Imago7
Jorge Armando Hernández 00:00 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Atento a todas las competiciones deportivos de inicio de semana los partidos y eventos que destacan este lunes 9 de marzo

Este lunes 9 de marzo, las competiciones deportivas estarán candentes. Desde el Clásico Mundial de Beisbol, pasando la Tirreno-Adriático con Isaac del Toro, hasta el cierre de la Jornada 27 de LaLiga, con partidos clave, habrá mucha actividad relevante.

México enfrenta a Estados Unidos

Los reflectores se los llevará el Clásico Mundial de Beisbol, en el cual la Selección Mexicana tendrá su tercer partido, el más difícil de la Fase de Grupos, ante su similar de Estados Unidos. También se enfrentarán las selecciones de Gran Bretaña y Brasil en el Grupo B.

Novena Mexicana en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Alcaraz y Djokovic salen a escena en Indian Wells

En el tenis, continúa la Ronda de 32 en Indian Wells, el español Carlos Alcaraz se enfrenta con el número 28 del ranking, el francés Arthur Rinderknech, al que le ha ganado cinco veces en el circuito ATP. También Novak Djokovic saldrá a escena ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

LA LIGA EA SPORTS

Desde el RCDE Stadium el conjunto de Espanyol recibe al Real Oviedo dirigido por Guillermo Almada. Los Periquitos han sumado solo tres puntos de 27 posibles sin victoria en lo que va de 2026, ahora busca ganar para no alejarse de zona de clasificación a competencias europeas. Los asturianos deben obligadamente sumar los tres puntos si quieren mantener esperanza de lograr la salvación.

Ciclismo Tirreno-Adriático

Este lunes 9 de marzo comienza la 61ª edición de la Tirreno-Adriático o mejor conocida como La Carrera de los dos Mares. Destaca Isaac del Toro, que viene de quedar tercero en la Stade Bianche y se medirá al esloveno Primoz Roglic, el belga Wout van Aert y el neerlandés Mathieu van der Poel.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE

NBA tendrá juegos destacados

NBA también verá la actividad a principio de semana y muchos duelos interesantes se asoman para brindar un espectáculo vibrante. El encuentro de Thunder contra Nuggets es uno de los más atractivos, mientras que los Warriors ante Utah Jazz también promete muchas emociones.

NBA | AP
Últimos videos
Lo Último
00:50 Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
00:39 ¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
00:20 "La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
00:17 Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
00:12 Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
00:08 ¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
00:01 A 94 días: Antonio Carbajal, el primer futbolista de la historia en jugar cinco Copas del Mundo
00:00 Agenda deportiva del lunes 9 de marzo de 2026
00:00 Portada RÉCORD 9 de marzo de 2026
23:55 Checo Pérez: ¿Cómo le ha ido al piloto mexicano en el GP de China?
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
Futbol
09/03/2026
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Futbol
09/03/2026
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Fórmula 1
09/03/2026
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Beisbol
09/03/2026
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
Beisbol
09/03/2026
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
09/03/2026
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol