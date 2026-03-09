Agenda deportiva del lunes 9 de marzo de 2026

Este lunes 9 de marzo, las competiciones deportivas estarán candentes. Desde el Clásico Mundial de Beisbol, pasando la Tirreno-Adriático con Isaac del Toro, hasta el cierre de la Jornada 27 de LaLiga, con partidos clave, habrá mucha actividad relevante.

México enfrenta a Estados Unidos

Los reflectores se los llevará el Clásico Mundial de Beisbol, en el cual la Selección Mexicana tendrá su tercer partido, el más difícil de la Fase de Grupos, ante su similar de Estados Unidos. También se enfrentarán las selecciones de Gran Bretaña y Brasil en el Grupo B.

Novena Mexicana en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Alcaraz y Djokovic salen a escena en Indian Wells

En el tenis, continúa la Ronda de 32 en Indian Wells, el español Carlos Alcaraz se enfrenta con el número 28 del ranking, el francés Arthur Rinderknech, al que le ha ganado cinco veces en el circuito ATP. También Novak Djokovic saldrá a escena ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic.

LA LIGA EA SPORTS

Desde el RCDE Stadium el conjunto de Espanyol recibe al Real Oviedo dirigido por Guillermo Almada. Los Periquitos han sumado solo tres puntos de 27 posibles sin victoria en lo que va de 2026, ahora busca ganar para no alejarse de zona de clasificación a competencias europeas. Los asturianos deben obligadamente sumar los tres puntos si quieren mantener esperanza de lograr la salvación.

Ciclismo Tirreno-Adriático

Este lunes 9 de marzo comienza la 61ª edición de la Tirreno-Adriático o mejor conocida como La Carrera de los dos Mares. Destaca Isaac del Toro, que viene de quedar tercero en la Stade Bianche y se medirá al esloveno Primoz Roglic, el belga Wout van Aert y el neerlandés Mathieu van der Poel.

Isaac del Toro en el Strade Bianche l X:TeamEmiratesUAE

NBA tendrá juegos destacados

NBA también verá la actividad a principio de semana y muchos duelos interesantes se asoman para brindar un espectáculo vibrante. El encuentro de Thunder contra Nuggets es uno de los más atractivos, mientras que los Warriors ante Utah Jazz también promete muchas emociones.