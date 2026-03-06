Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol

Shohei Ohtani con LA Dodgers| AP
Jorge Armando Hernández 11:03 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El japonés le dio una victoria contudente a su equipo tras conectar un grand slam e impulsar una carrera en su primera oportunidad al bate

El Clásico Mundial de Beisbol sigue acumulando momentos históricos y emocionantes. Ahora en el duelo de Japón vs Taiwán, Ohtani concretó una de sus mejores actuaciones en una competencia internacional.

Shohei Ohtani con la novena de Japón | AP

El bateador nipón conectó un doble en la primera entrada un batazo que impulsó una carrera con lo que consiguió adelantar tempranamente al conjunto japonés sobre los de la isla.

Ohtani no solamente se lució en el plato sino también previamente en el encuentro tras entrenar en la jaula de bateo lo que emocionó a más de un aficionado que viajó kilómetros para ver al bateador nipón en acción.

De la mano de Ohtani el partido terminó 13-0 con una obvia victoria para Japón por acumulación de carreras, lo que dejó a Taiwán muy atrás en el juego.

Japón celebrando el Clásico Mundial de Beisbol l AP

Japón no tuvo misericordia de su rival y conectó 10 carreras apenas en la segunda entrada del partido por lo que el encuentro se declaró terminado por la 'Regla de Misericordia'. que da el encuentro por terminado si después de la séptima entradas hay 10 anotaciones o más.

¿Quién es el siguiente rival de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol?
Japón celebra su tercera victoria en el Clásico Mundial de Beisbol | MEXSPORT

Después de una derrota sin piedad ante Taiwán, el conjunto nipón se medirá a Corea del Sur mientras que China se enfrenta a República Checa.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Japón
Últimos videos
Lo Último
13:40 VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
13:39 VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
13:36 Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
13:26 Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
12:51 ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
12:49 Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
12:26 VIDEO: Investigan a influencer en Sonora por fingir autismo y burlarse de la enfermedad
12:25 Gustavo Marques, jugador de Red Bull Bragantino, sancionado fuertemente por comentario sexista a una árbitra
12:08 Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
11:59 Xoli, el chatbot chilango que será tu guía turística en CDMX para el Mundial 2026
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
Contra
06/03/2026
VIDEO: Captan a policías de CDMX moviendo taxi con dos cuerpos hacia el Edomex
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Contra
06/03/2026
VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Futbol
06/03/2026
Zague lanza fuerte crítica a futbolistas del América y cuestiona su compromiso: 'Hay formas de perder'
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
Futbol
06/03/2026
Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Futbol Nacional
06/03/2026
ROMPIÓ EL SILENCIO: SANTIAGO BAÑOS habló del FUTURO de JARDINE en AMÉRICA
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac
Futbol
06/03/2026
Jesús Garza calienta el Clásico Regio 142 y habla sobre un posible último clásico de Gignac