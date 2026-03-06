¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol sigue acumulando momentos históricos y emocionantes. Ahora en el duelo de Japón vs Taiwán, Ohtani concretó una de sus mejores actuaciones en una competencia internacional.

Shohei Ohtani con la novena de Japón | AP

El bateador nipón conectó un doble en la primera entrada un batazo que impulsó una carrera con lo que consiguió adelantar tempranamente al conjunto japonés sobre los de la isla.

Ohtani no solamente se lució en el plato sino también previamente en el encuentro tras entrenar en la jaula de bateo lo que emocionó a más de un aficionado que viajó kilómetros para ver al bateador nipón en acción.

De la mano de Ohtani el partido terminó 13-0 con una obvia victoria para Japón por acumulación de carreras, lo que dejó a Taiwán muy atrás en el juego.

Japón celebrando el Clásico Mundial de Beisbol l AP

Japón no tuvo misericordia de su rival y conectó 10 carreras apenas en la segunda entrada del partido por lo que el encuentro se declaró terminado por la 'Regla de Misericordia'. que da el encuentro por terminado si después de la séptima entradas hay 10 anotaciones o más.

¿Quién es el siguiente rival de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol?

Japón celebra su tercera victoria en el Clásico Mundial de Beisbol | MEXSPORT