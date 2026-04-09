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Aaron Paul, actor de Breaking Bad, en CDMX: fechas, boletos y cuánto costará verlo

La convención se realizará del 24 al 26 de abril en el Centro Citibanamex / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 18:53 - 08 abril 2026
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El intérprete de ‘Jesse Pinkman’ encabezará uno de los eventos más esperados llamado CCXP

La CDMX se prepara para recibir a una de las estrellas más queridas de la televisión. Aaron Paul, actor de Breaking Bad, será uno de los invitados principales de la CCXP México 2026, evento que reunirá a miles de fans de la cultura pop.

La convención se realizará del 24 al 26 de abril en el Centro Citibanamex, donde el actor estadounidense participará en actividades especiales dirigidas a sus seguidores.

El nacido en Idaho alcanzó fama internacional gracias a su papel como Jesse Pinkman, personaje que lo convirtió en un referente de la televisión y le valió reconocimiento de la crítica y del público.

Aaron Paul saltó a la fama por su papel en Breaking Bad / Redes Sociales

Panel y actividades exclusivas

El programa del evento contempla la presencia del actor, quien encabezará dinámicas para fanáticos y participará en un panel especial que promete ser uno de los momentos más destacados.

De acuerdo con reportes, su participación se llevará a cabo en el Thunder Stage by Cinemex, el escenario principal del evento. Además, habrá sesiones de preguntas, autógrafos y fotografías, aunque con cupo limitado.

Los organizadores confirmaron que los accesos para estas experiencias se venderán por separado del boleto general y estarán sujetos a disponibilidad.

El actor será uno de los invitados principales de la CCXP México 2026 a desarrollarse en el Centro Citibanamex / Especial

Cuándo y dónde verlo

El actor compartirá con el público en el Centro Citibanamex, ubicado en Avenida del Conscripto, en la Ciudad de México.

El recinto abrirá:

  • Viernes: desde las 12:00 horas

  • Sábado y domingo: desde las 11:00 horas

La agenda detallada de actividades se dará a conocer en los canales oficiales del evento, por lo que se recomienda a los asistentes llegar temprano.

El actor estará en una conferencia. Además se estará tomando fotos y dando autógrafos / Redes Sociales

Costos de boletos y experiencias

Los precios de acceso a la convención son:

  • Viernes: 990 pesos

  • Sábado: 1,200 pesos

  • Domingo: 990 pesos

  • Abono general: 1,990 pesos

  • Epic Pass: 4,275 pesos

Estos precios no incluyen cargos por servicio.

Las experiencias con Aaron Paul —como fotos y autógrafos— tendrán costo adicional y no están incluidas en el boleto general. Los organizadores señalaron que los precios de estas actividades se anunciarán en los días previos y su compra será independiente.

Recomendaciones para fans

La CCXP es uno de los eventos de cultura pop más grandes de Latinoamérica, por lo que se espera alta demanda en las actividades con invitados internacionales.

La venta de accesos para convivencias será limitada y se realizará en línea y en taquillas hasta agotar existencias.

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