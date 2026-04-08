Manuel José llega a CDMX con concierto sinfónico inspirado en José José

El cantante colombiano Manuel José regresará a la Ciudad de México con un espectáculo que promete conectar con la nostalgia del público. El próximo jueves 9 de abril de 2026 se presentará en el Centro de Espectáculos La Maraka con su Show Sinfónico, una propuesta que combina su voz con arreglos orquestales.

Este formato busca darle una nueva dimensión a su repertorio, integrado por baladas románticas, boleros y temas clásicos que han acompañado a varias generaciones. En esta ocasión, los arreglos sinfónicos permitirán que cada canción tenga una carga emocional más intensa, con una atmósfera que apuesta por sonidos más amplios y envolventes.

Manuel José se presentará este 9 de abril en La Maraka ubicado en Mitla No. 410, Col. Narvarte Poniente / Especial

Una carrera que respalda a Manuel José

La trayectoria de Manuel José ha estado marcada por su cercanía vocal con José José, el icónico “Príncipe de la Canción”. Desde sus inicios, el cantante ha llamado la atención por un timbre similar, lo que lo posicionó rápidamente entre los seguidores de la música romántica.

Más allá de las comparaciones, su propuesta se ha consolidado dentro del género, manteniendo viva la tradición de la balada latinoamericana. En este concierto, esa conexión será clave, ya que el público mexicano mantiene una relación especial con el legado musical que representa José José.

Una noche para revivir los temas clásicos del Príncipe de la Canción, José José / Redes Sociales

Gana boletos para su concierto

El recinto La Maraka será el escenario de esta presentación, un espacio que se ha caracterizado por ofrecer conciertos cercanos e íntimos en la capital. Esto permitirá que el público disfrute cada interpretación a pocos metros del artista, potenciando la experiencia en vivo.

La presentación se perfila como una noche dedicada a la memoria musical y a las emociones que despiertan las grandes canciones románticas. Los boletos ya están disponibles a través del sistema arema.mx y en taquillas del inmueble.

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