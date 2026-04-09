Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos
El Pulso GNP 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La noticia ha causado revuelo no solo por la sede, que ya es una tradición, sino por el anuncio de Robbie Williams y Caifanes como los que lideran el cartel de este año.
¿Qué artistas estarán en el Pulso GNP 2026?
El lineup combina propuestas internacionales, rock mexicano consolidado y actos emergentes. Estos son los artistas confirmados:
Robbie Williams
Caifanes
Deorro
DLD
Enjambre
Bruses
Fobia
José Madero
Kevin Kaarl
La Texana
La Gusana Ciega
Los Claxons
Malcriada
NSQK
Orqueska
Travis
Kevins & Maykky
Electrify
¿Cuándo empieza la preventa de boletos y cuánto cuestan?
Si tienes planeado asistir, marca tu calendario. La venta de boletos se realizará a través de la plataforma eticket.
Preventa Citibanamex: Inicia el 14 de abril a las 11:00 horas. Los tarjetahabientes podrán adquirir sus entradas con el beneficio de hasta 3 meses sin intereses.
Venta General: Comenzará el 15 de abril a la misma hora, abierta para cualquier método de pago.
Pulso GNP se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la región gracias a su propuesta musical diversa, que mezcla rock, pop, indie y electrónica en un solo día.
Cada edición reúne a miles de asistentes y apuesta por una experiencia que va más allá de la música, con escenarios, activaciones y espacios diseñados para el público.