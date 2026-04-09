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Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026: Fechas, cartel y preventa de boletos

Robbie Williams y Caifanes encabezan el Pulso GNP 2026. / ESPECIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:58 - 09 abril 2026
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El festival Pulso GNP regresa en 2026 con una nueva edición que promete reunir a miles de fans

El Pulso GNP 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro. La noticia ha causado revuelo no solo por la sede, que ya es una tradición, sino por el anuncio de Robbie Williams y Caifanes como los que lideran el cartel de este año.

El Pulso GNP 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 10 de octubre. / FB: Pulso GNP

¿Qué artistas estarán en el Pulso GNP 2026?

El lineup combina propuestas internacionales, rock mexicano consolidado y actos emergentes. Estos son los artistas confirmados:

  • Robbie Williams

  • Caifanes

  • Deorro

  • DLD

  • Enjambre

  • Bruses

  • Fobia

  • José Madero

  • Kevin Kaarl

  • La Texana

  • La Gusana Ciega

  • Los Claxons

  • Malcriada

  • NSQK

  • Orqueska

  • Travis

  • Kevins & Maykky

  • Electrify

CARTEL OFICIAL PULSO GNP 2026. / OCESA

¿Cuándo empieza la preventa de boletos y cuánto cuestan?

Si tienes planeado asistir, marca tu calendario. La venta de boletos se realizará a través de la plataforma eticket.

  • Preventa Citibanamex: Inicia el 14 de abril a las 11:00 horas. Los tarjetahabientes podrán adquirir sus entradas con el beneficio de hasta 3 meses sin intereses.

  • Venta General: Comenzará el 15 de abril a la misma hora, abierta para cualquier método de pago.

La venta de boletos se realizará a través de la plataforma eticket. / FB: Pulso GNP

Pulso GNP se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la región gracias a su propuesta musical diversa, que mezcla rock, pop, indie y electrónica en un solo día.

Cada edición reúne a miles de asistentes y apuesta por una experiencia que va más allá de la música, con escenarios, activaciones y espacios diseñados para el público.

Pulso GNP se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la región. / FB: Pulso GNP
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