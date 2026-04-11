Michoacán rompe Récord Guinness con el guacamole más grande del mundo: supera las 6 toneladas

El municipio de Tancítaro, en Michoacán, logró un nuevo Récord Guinness al preparar el guacamole más grande del mundo, en una jornada masiva que reunió a cientos de participantes y celebró uno de los productos más emblemáticos de México: el aguacate.

El platillo fue elaborado con miles de kilos de aguacate fresco, símbolo del “oro verde” mexicano. / X: @TNnoticiasMx

¿Cómo se logró el guacamole más grande del mundo?

La hazaña se llevó a cabo el 10 de abril de 2026 en el marco de la Feria del Aguacate, donde más de 800 voluntarios participaron en la preparación del platillo.

El resultado fue un guacamole de 6 mil 800 kilogramos, equivalente a casi siete toneladas, cifra validada oficialmente para obtener el Récord Guinness.

Para lograrlo, se utilizaron grandes cantidades de ingredientes frescos como aguacate, cebolla, cilantro, chile y limón, en un proceso colectivo que tomó alrededor de dos horas y media.

Productores y voluntarios trabajaron durante horas para lograr la histórica preparación. / X: @TNnoticiasMx

Un récord que nace del corazón aguacatero de México

Tancítaro es reconocido como uno de los principales productores de aguacate en el país, por lo que este logro también refleja la importancia económica y cultural del llamado “oro verde” en la región.

Además, el municipio no es ajeno a este tipo de hazañas: ya había conseguido marcas anteriores en 2013 y 2018, consolidando una tradición en torno a este platillo típico mexicano.

Con este nuevo récord, también se superó la marca previa establecida en 2022 por Peribán, que había alcanzado poco menos de cinco toneladas.

Más de 800 personas participaron en la preparación del guacamole más grande del mundo en Michoacán. / X: @TNnoticiasMx

Más que un récord: identidad, turismo y comunidad

El evento formó parte de una estrategia para impulsar el turismo y la economía local, al tiempo que fortalece la identidad de la región como potencia aguacatera a nivel mundial.

La preparación del guacamole no solo destacó por su tamaño, sino por la participación comunitaria que hizo posible el logro, convirtiéndose en una celebración colectiva.

Al finalizar, el platillo fue distribuido entre los asistentes, cerrando la jornada con un ambiente festivo y de convivencia.