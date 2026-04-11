VIDEO: Hombre apuñala a tres pasajeros en Metro de Nueva York

Un violento ataque sacudió el Metro de Nueva York luego de que un hombre armado con un machete apuñalara a tres personas dentro de la estación Grand Central, uno de los puntos más transitados de la ciudad. El agresor fue abatido por elementos policiales después de ignorar las órdenes de soltar el arma y lanzarse contra los agentes, lo que desató momentos de tensión entre usuarios y autoridades.

De acuerdo con reportes, el sujeto actuaba de manera errática dentro de las instalaciones antes de atacar a los pasajeros, generando pánico entre quienes se encontraban en el lugar durante la mañana. La rápida intervención de la policía evitó que el incidente escalara aún más, aunque dejó al descubierto la creciente preocupación por la seguridad en el sistema de transporte.

Los hechos ocurrieron en la estación Grand Central, uno de los puntos más transitados de la ciudad / Redes Sociales

Tenía antecedentes y comportamiento alarmante

Las autoridades también revelaron que Griffin contaba con un historial delictivo, con al menos 13 arrestos previos, incluyendo casos relacionados con amenazas y agresiones con objetos punzantes, lo que ha generado cuestionamientos sobre el seguimiento a este tipo de perfiles.

Durante el incidente, cámaras corporales captaron parte de lo ocurrido, incluyendo momentos en los que el agresor repetía que era “Lucifer”, lo que refuerza la hipótesis de que actuaba en un estado alterado.

La policía tuvo que abatir al atacante por no querer soltar el machete y lanzarse contra las autoridades / Redes Sociales

Crece la preocupación por la seguridad

El ataque ocurrió alrededor de las 09:50 horas en un andén de Grand Central, una de las estaciones más importantes de Manhattan, lo que incrementó el impacto del suceso y reavivó el debate sobre la seguridad en el Metro de Nueva York.

Autoridades como la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani expresaron su respaldo a la policía y adelantaron que se reforzarán las medidas de seguridad en el transporte público para evitar nuevos incidentes.

“Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”, dijo Mamdani.

De acuerdo con reportes, el sujeto actuaba de manera errática antes de atacar / Redes Sociales

Aumentan ataques en el metro

El caso se suma a una serie de incidentes violentos registrados en el Metro de Nueva York en los últimos años, donde las agresiones han ido en aumento. Tan solo en 2024 se reportaron 573 ataques graves, la cifra más alta desde 1997, además de 10 homicidios, el doble que el año anterior.

Entre los delitos más frecuentes destacan apuñalamientos, robos, asaltos y casos de personas empujadas a las vías del tren, lo que ha encendido las alertas entre usuarios y autoridades.

Ante este panorama, la policía ha incrementado la presencia de agentes en estaciones y trenes, mientras que la Autoridad Metropolitana de Transporte ha implementado medidas como la instalación de cámaras de vigilancia y barreras de seguridad en puntos estratégicos.

El Metro de Nueva York ha tenido una alza en criminalidad dentro de sus estaciones / Redes Sociales

El momento de los hechos