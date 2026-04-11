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Trump felicita a Artemis II tras histórico regreso lunar y apunta a Marte como siguiente objetivo

Trump felicita a Artemis II tras histórico regreso lunar. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:09 - 11 abril 2026
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El éxito de la misión marca un antes y un después en la exploración espacial… pero lo que viene podría cambiarlo todo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación de la misión Artemis II tras su exitoso regreso a la Tierra, destacando el logro como un momento histórico y adelantando que el siguiente gran paso en la carrera espacial será Marte

La cápsula Orion amerizó en el océano Pacífico tras completar con éxito la misión Artemis II de la NASA. / NASA

Artemis II: un regreso histórico a la órbita lunar

La misión Artemis II, liderada por la NASA, concluyó con éxito tras completar un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, marcando el regreso de astronautas a esta zona del espacio por primera vez desde 1972.

La tripulación de Artemis II regresó a la Tierra en buen estado tras una misión histórica de 10 días en el espacio./ X: @NASA

La cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico sin contratiempos, con sus cuatro tripulantes en buen estado de salud, en lo que fue considerado un descenso “perfecto” tras una misión sin mayores incidentes.

Este vuelo no solo probó sistemas clave para futuras misiones, sino que también sentó las bases del programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia humana sostenible en la Luna y avanzar hacia la exploración del espacio profundo.

Artemis II marca el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez desde 1972. / AP

¿Qué dijo Trump sobre Artemis II y Marte?

Tras confirmarse el éxito de la misión, Trump compartió un mensaje en el que elogió a los astronautas y celebró el desempeño de la misión:

“Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto… no podría estar más orgulloso”.

Además, el mandatario dejó clara su visión a futuro al afirmar:

“Lo repetiremos y luego, siguiente paso, Marte”.

Sus declaraciones refuerzan la intención de Estados Unidos de continuar liderando la exploración espacial, ahora con la mirada puesta en el planeta rojo como próximo gran objetivo.

Donald Trump felicitó a los astronautas de Artemis II y destacó el éxito del aterrizaje. / AP
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