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Futbol

¡Heridos! Real Madrid no pudo con Girona en el Bernabéu y se le escapa LaLiga

Kylian Mbappé del Real Madrid | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:09 - 10 abril 2026
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El Real Madrid dejó escapar puntos en el Santiago Bernabéu tras empatar ante el Girona en un partido que tuvo momentos de dominio alterno, pero que terminó por reflejar la falta de contundencia del conjunto local. Con este resultado, el equipo merengue se mantiene a distancia del liderato y ve reducidas sus opciones en la lucha por LaLiga.

Real Madrid vs Girona | AP
Real Madrid vs Girona | AP

Un primer tiempo de llegadas sin contundencia

Desde los primeros minutos, el equipo blanco intentó imponer condiciones con aproximaciones generadas principalmente por Kylian Mbappé, quien protagonizó las primeras llegadas del partido. Un intento del delantero francés tras pase de Eduardo Camavinga fue la señal inicial de un Madrid que buscaba abrir el marcador desde temprano.

El Girona no tardó en responder y comenzó a generar peligro con disparos de media distancia. Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri probaron suerte, obligando a Andriy Lunin a intervenir. Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió más disputado en el medio campo, reduciendo la claridad en ambas áreas.

Real Madrid vs Girona en LaLiga | AP

Antes del descanso, el Real Madrid volvió a acercarse con un remate de Jude Bellingham y otro intento de Vinicius Júnior, pero ambos sin dirección clara. El Girona también generó opciones, destacando un disparo de Thomas Lemar que se fue desviado, manteniendo el marcador sin goles al finalizar la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó con mayor intensidad por parte del conjunto local. Apenas al minuto 51, Federico Valverde abrió el marcador con un disparo de media distancia que superó al arquero rival, dando ventaja al Real Madrid en un momento clave del encuentro.

Vinicius Júnior y Federico Valverde celebrando el gol del Madrid en LaLiga | AP

Tras el gol, el equipo blanco buscó ampliar la diferencia con intentos de Camavinga y Vinicius, pero la falta de precisión en el último toque evitó que el marcador se moviera nuevamente. Girona, por su parte, ajustó líneas y comenzó a tomar mayor control del balón.

¿Por qué se le escapó el triunfo al Real Madrid?

La respuesta llegó al minuto 62, cuando Thomas Lemar encontró espacio fuera del área y sacó un disparo que venció a Lunin, igualando el marcador. El tanto cambió el ritmo del partido, con un Girona más confiado que empezó a presionar en campo rival.

En la recta final, el Real Madrid intentó reaccionar con centros y llegadas por las bandas, incluyendo un servicio de Fran García que no fue bien rematado por Dean Huijsen. Sin embargo, la defensa visitante logró contener los intentos y el empate se mantuvo hasta el silbatazo final.

Con este resultado, el Real Madrid suma un nuevo tropiezo en casa y se mantiene a siete puntos del liderato, complicando su panorama en la competencia. Girona, en cambio, se lleva un punto que refuerza su posición tras un partido en el que supo resistir y responder en momentos clave.

Empate del Real Madrid ante el Girona en la jornada 31 de LaLiga | AP
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