¡Brutal! Así quedó la ceja de Mbappé tras codazo ante Girona

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha compartido en sus redes sociales una imagen que muestra el estado de su ceja izquierda después del partido del pasado viernes contra el Girona.

Kylian Mbappé del Real Madrid | AP

El incidente ocurrió en los minutos finales del encuentro, que finalizó con un empate 1-1. Mbappé reclamó un posible penalti tras un choque con Vitor Reis dentro del área, acción que le provocó un corte y un visible sangrado. Sin embargo, ni el árbitro principal ni el VAR consideraron la jugada como punible, lo que desató la frustración del jugador y las protestas de la afición madridista.

Como consecuencia del golpe, el atacante recibió tres puntos de sutura para cerrar la herida. Por precaución y debido a las molestias, Mbappé no participó en el entrenamiento del equipo en Valdebebas esta mañana.

Herida de Mbappé |

A pesar de la aparatosa lesión, su participación en el crucial partido de Liga de Campeones del próximo miércoles contra el Bayern de Múnich no parece estar en riesgo.