Toni Kroos apunta a volver al Real Madrid

¿Regresa a casa? El mal momento deportivo que vive el Real Madrid ha llevado al club a pensar en medias desesperadas y ahora está sobre la mesa el regreso de Toni Kroos a la institución, aunque ahora fuera del campo.

Toni Kroos encontró un pequeño roedor en su casa | AP

El club blanco estaría evaluando la incorporación del legendario centrocampista alemán a su organigrama deportivo para la próxima temporada, según informa el Diario AS.

TONI KROOS CERCA DE VOLVER AL REAL MADRID

Han transcurrido casi dos años desde que Toni Kroos colgó las botas, pero su ausencia sigue pesando en el Real Madrid. Con la partida del alemán, el equipo perdió un liderazgo y una calidad en el centro del campo que aún no ha logrado reemplazar, una sensación que se agudizó tras la marcha de Luka Modric al Milan.

No obstante, la etapa de Kroos lejos del club podría estar cerca de su fin, el Real Madrid contempla su regreso para la próxima campaña, aunque el puesto específico que ocuparía todavía no se ha definido.

Toni Kroos dirige una escuela formativa de futbol en Madrid | AP

EL CARIÑO DE KROOS AL MADRID

Su vuelta, evidentemente, no sería a los terrenos de juego. Se espera que Kroos asuma una función dentro de la estructura deportiva del club. Durante este tiempo, el exfutbolista ha mantenido su residencia en Madrid, donde ha establecido su vida y ha lanzado la Toni Kroos Academy. Dicha academia incluso disputó un partido amistoso en Valdebebas contra el equipo benjamín del Real Madrid.

En su comunicado de despedida, Kroos dejó clara su lealtad al club: "Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel".

Su trayectoria en el conjunto merengue se extendió por 10 temporadas, tras llegar del Bayern de Múnich por una cifra de 25 millones de euros. Vistió la camiseta blanca en 465 ocasiones, marcó 28 goles y conquistó 22 títulos, entre los que sobresalen cuatro Ligas de Campeones y cuatro Ligas.

Ahora, el posible retorno de Kroos se produciría en un momento en que el proyecto deportivo del Real Madrid busca reencontrar el rumbo. Con la Champions League como única esperanza para salvar la temporada, el club se enfrenta a la posibilidad de cerrar un segundo año consecutivo sin títulos importantes, una situación inusual para una entidad de su calibre.