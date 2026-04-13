¡El gol más extraño del año! Sebastián Ferreira confirma su doblete en Olimpia vs Rubio Ñu de una manera bastante peculiar

Un hecho insólito sacudió la liga paraguaya durante el duelo entre Olimpia y Rubio Ñu, correspondiente a la Jornada 16 de la Primera División. El encuentro, que terminó 0-2 a favor del conjunto visitante, quedó marcado por una jugada que rápidamente se volvió viral por lo inusual de su desenlace.

El protagonista fue Sebastián Ferreira, quien anotó el segundo tanto de su equipo de una manera completamente inesperada, provocando reacciones tanto de asombro como de incredulidad entre aficionados y narradores.

Olimpia se llevó el resultado ante Rubio Nu | IG: @elclubolimpia

Un rebote inesperado que terminó en gol

La jugada se originó después de un penal marcado por el árbitro central, mismo que Ferreira se dispuso a cobrar; cabe destacar que previamente ya había venido un tiro de esquina.

Cuando Sebastián cobró el penal, el balón fue atajado por el guardameta, pero quedó inesperadamente enfrente de uno de los defensores de Rubio Ñu, causando que su reacción fuera despejar rumbo al tiro de esquina, pero no contaba con un factor más dentro de la jugada.

Ferreira, sin moverse, anotó su segundo gol de la noche, pues en el despeje del defensa, la cara del delantero uruguayo desvió violentamente el esférico rumbo a la portería. El desvío fue completamente accidental, pero suficiente para modificar el rumbo de la jugada. Ferreira, sin intención clara de rematar, terminó siendo protagonista de una anotación que difícilmente se ve en el futbol profesional.

EL GOL MÁS INSÓLITO DEL AÑO. 😅🇵🇾pic.twitter.com/OiP8jvaNQV — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) April 12, 2026

El rebote fue tan sorpresivo que el guardameta quedó descolocado, observando cómo la pelota se colaba en el fondo de la red para decretar el 2-0 definitivo. La acción fue catalogada por muchos como un 'blooper', mientras que los narradores no dudaron en señalarlo como uno de los goles más extraños del año.

Debate en redes: ¿suerte o algo más?

Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar entre los aficionados paraguayos, quienes rápidamente llevaron la conversación a redes sociales. Algunos celebraron la fortuna de Olimpia, destacando que este tipo de jugadas también forman parte del futbol.

No obstante, otro sector cuestionó lo ocurrido, insinuando incluso la posibilidad de amaño o exceso de suerte en el resultado. Lo cierto es que el gol de Sebastián Ferreira ya quedó registrado como una de las anotaciones más insólitas de la temporada, generando conversación más allá del marcador final.