¿Cuándo salen las monedas conmemorativas del Mundial 2026? Esta es la fecha que dio Banxico

La fiebre mundialista comenzó oficialmente en México y ahora no solo se vivirá en los estadios. El Banco de México (Banxico) anunció el lanzamiento de una nueva colección de monedas conmemorativas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo histórico que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La colección ya generó emoción entre aficionados al futbol, coleccionistas y fanáticos de la numismática debido a que incluye monedas de circulación cotidiana de 20 pesos, así como piezas especiales elaboradas en oro y plata con diseños inspirados en las ciudades mexicanas sede del Mundial y distintos símbolos culturales del país.

La emisión tiene además un significado histórico para México, ya que será la primera nación en albergar partidos de tres Copas del Mundo, luego de las ediciones de 1970 y 1986.

Las monedas especiales de 20 pesos estarán circulando desde estos días en las calles / Especial

¿Cuándo saldrán las monedas del Mundial 2026?

De acuerdo con Banxico, las monedas conmemorativas de 20 pesos comenzaron oficialmente su circulación nacional desde el 13 de mayo de 2026, por lo que en los próximos días podrían aparecer en cualquier transacción cotidiana dentro del país.

Esto significa que los mexicanos podrían recibirlas como cambio en tiendas, supermercados, restaurantes o bancos. Mientras tanto, las piezas especiales de oro y plata estarán disponibles en instituciones bancarias y puntos autorizados a partir del próximo 18 de mayo de 2026.

Las monedas de plata se podrán conseguir es sucursales bancarias o en el Banco de México / Especial

Así son las monedas del Mundial 2026

La colección completa está integrada por 12 monedas: 4 monedas bimetálicas de circulación corriente

4 monedas de oro

4 monedas de plata

Cada una de las piezas fue diseñada para representar tanto el espíritu del futbol como elementos emblemáticos de México y de las tres ciudades sede del Mundial en territorio nacional: Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Además, algunas monedas incluyen símbolos nacionales como jaguares, mariposas monarca, ajolotes, nopales, maíz y agaves.

Todas las monedas son de colección y conmemorativas a las Copa del Mundo en México / Especial

Las monedas de 20 pesos que todos podrán usar

Las monedas de circulación general son bimetálicas y mantienen el característico diseño dodecagonal que actualmente utilizan varias monedas mexicanas.

Estas piezas cuentan con: Valor facial de 20 pesos

Centro de alpaca plateada

Anillo exterior de bronce-aluminio

Peso de 12.67 gramos

En el reverso aparecen distintos diseños dependiendo de la sede representada. La moneda de Ciudad de México muestra un futbolista junto al Ángel de la Independencia.

La de Guadalajara incluye un jugador y la famosa Minerva.

Mientras que la de Monterrey presenta la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla.

También existe una versión nacional que combina un balón de futbol con un jaguar rodeado de mariposas monarca y elementos agrícolas mexicanos.

Las piezas de oro y plata estarán dirigidas principalmente a coleccionistas / Especial

Monedas de plata y oro tendrán diseños especiales

Banxico también presentó monedas de plata pura con diseños mucho más detallados. La moneda de la Ciudad de México incluirá un ajolote acompañado por el Templo Mayor, Bellas Artes, la Catedral Metropolitana y el Monumento a la Revolución.

La de Monterrey mostrará el Paseo Santa Lucía y el Cerro de la Silla.

Mientras tanto, la moneda nacional tendrá la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá junto con mariposas monarca y elementos tradicionales mexicanos.

Las piezas de oro y plata estarán dirigidas principalmente a coleccionistas y amantes de la numismática debido a su diseño especial y materiales preciosos.

¿Dónde conseguir las monedas del Mundial 2026?

Banxico informó que las monedas especiales podrán adquirirse en: Banco Azteca

Banorte

BBVA

Banregio

Casa de Moneda de México

MIDE

Soluciones Ecológicas en Metales

Monedas Briggs