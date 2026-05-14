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Alejandro González Iñárritu hará firma de autógrafos por aniversario de "Amores Perros"

Amores Perros se convirtió en un clásico del cine mexicano / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:01 - 14 mayo 2026
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El director mexicano convivirá con fans para festejar una de las películas más icónicas del cine nacional

Si Amores Perros te cambió la vida o mínimo te dejó traumado con alguna escena, esta noticia te va a emocionar. El director mexicano Alejandro González Iñárritu celebrará los 25 años de la película con una firma de autógrafos en la Ciudad de México.

El evento se realizará el próximo 23 de mayo a las 12:00 horas en la Librería Mauricio Achar de Gandhi, donde fans podrán conseguir la firma del cineasta en el nuevo libro conmemorativo de la cinta.

La convivencia será parte del lanzamiento de un libro especial que reúne material inédito sobre la película que marcó a toda una generación y revolucionó el cine mexicano a inicios de los 2000.

Amores Perros marcó a toda una generación y sigue siendo una de las películas más importantes del cine mexicano. / RS

¿Qué incluye el libro de aniversario de Amores Perros?

La edición especial reúne fotografías inéditas tomadas por Rodrigo Prieto, páginas de guion con anotaciones originales del equipo de producción y storyboards utilizados durante el rodaje de la película.

También incluye anécdotas del detrás de cámaras y materiales que muestran cómo se construyó una de las historias más importantes del cine mexicano contemporáneo.

El libro ya se encuentra disponible en librerías Gandhi y tiene un costo aproximado de mil 195 pesos.

La cinta dirigida por Iñárritu fue nominada al Oscar y revolucionó el cine mexicano contemporáneo. / RS

La película que puso al cine mexicano en otro nivel

Estrenada en el año 2000, Amores perros fue el debut como director de Iñárritu y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La cinta, escrita junto a Guillermo Arriaga, lanzó al estrellato a Gael García Bernal y consiguió una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera.

Además de ganar varios premios Ariel, la película es considerada una de las producciones más influyentes del cine mexicano moderno por su narrativa, fotografía y retrato crudo de la Ciudad de México.

Alejandro González Iñárritu celebrará los 25 años de Amores Perros con una firma de autógrafos en la CDMX. / AFP

¿Habrá cupo limitado para la firma de autógrafos?

Sí. De acuerdo con la información compartida por la librería, el evento tendrá acceso limitado a 100 personas, por lo que recomiendan llegar temprano. Además, no será necesario hacer registro previo para entrar.

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