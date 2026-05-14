¿Cuántos mexicanos no utilizan internet y por qué? Aquí las respuestas

Aunque el acceso a internet en México continúa creciendo, alrededor de 20 millones de personas de seis años y más todavía no utilizan esta tecnología, principalmente por falta de conocimientos, recursos económicos o desinterés, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, el país alcanzó 100.2 millones de usuarios de internet, lo que representa 83.1% de la población mexicana de seis años y más.

Sin embargo, el informe también expone que una parte importante de la población sigue fuera del entorno digital. Entre quienes no utilizan internet, 56.1% aseguró que no sabe cómo usarlo, mientras que 16.5% dijo que no le interesa o no lo necesita y 10.8% señaló que no cuenta con recursos económicos suficientes para acceder al servicio o adquirir dispositivos tecnológicos.

Más de 20 millones de mexicanos aún no usan internet por falta de conocimientos, recursos económicos o desinterés, reveló el INEGI. / iStock

¿Por qué millones de mexicanos siguen sin usar internet?

El principal obstáculo continúa siendo la falta de habilidades digitales. Los datos del INEGI muestran que más de la mitad de las personas desconectadas no sabe navegar o utilizar herramientas digitales básicas.

La situación también refleja desigualdades económicas y educativas que afectan el acceso a la tecnología en distintas regiones del país. Especialistas y estudios académicos han señalado que la brecha digital suele ser más marcada en comunidades rurales y sectores con menores ingresos.

La falta de habilidades digitales sigue siendo el principal motivo por el que millones de mexicanos permanecen desconectados. / iStock

Adultos jóvenes lideran el uso de internet en México

El grupo de edad que más utiliza internet en México es el de personas entre 25 y 34 años, que concentra 17.7% de los usuarios, seguido por quienes tienen entre 35 y 44 años, con 16.5%, y el sector de 18 a 24 años, con 14.1%.

Además, el teléfono celular inteligente continúa siendo el principal dispositivo para conectarse a internet en el país, consolidándose como la herramienta digital más utilizada entre la población mexicana.

El teléfono celular se mantiene como el dispositivo más utilizado para conectarse a internet en México. / iStock

Empresas grandes son las que más utilizan internet

El reporte también muestra diferencias en el sector empresarial. Según el INEGI, 93.1% de las grandes empresas en México utilizan internet para sus operaciones y actividades económicas.

Las cifras fueron difundidas en el marco del Día Mundial de Internet, que se conmemora cada 17 de mayo, fecha que busca visibilizar la importancia del acceso digital y los desafíos de conectividad que aún existen en distintos países.