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Futbol

Daniel Siebert será el arbitro de la Final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Daniel Siebert será el arbitro de la Final de la Champions League | IMAGO7
Daniel Siebert será el arbitro de la Final de la Champions League | IMAGO7
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 19:48 - 12 mayo 2026
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La UEFA confirmó que el alemán Daniel Siebert fue elegido para dirigir el partido más importante de la temporada

Se hizo oficial la designación del árbitro alemán Daniel Siebert para la gran Final de la UEFA Champions League 2026, donde Paris Saint-Germain y Arsenal buscarán conquistar el título más importante de Europa a nivel de clubes

El encuentro se disputará el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, recinto que albergará una nueva edición de la final continental.

Siebert dirigió nueve partidos de Champions esta temporada

Daniel llega a la Final tras tener actividad constante en la presente edición de la Champions League, acumulando nueve encuentros dirigidos este torneo.

Jugadores de Arsenal celebran en Champions League en el partido contra Atlético de Madrid | AP
Jugadores de Arsenal celebran en Champions League en el partido contra Atlético de Madrid | AP

Entre los compromisos más destacados aparecen partidos del Arsenal frente al Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid, además de un duelo del PSG en la fase de liga.

El silbante alemán es considerado uno de los árbitros con mayor proyección dentro del futbol europeo y la UEFA decidió respaldarlo para el compromiso más importante de la temporada.

La designación genera polémica

La elección de Siebert también provocó reacciones en España, principalmente por las críticas surgidas tras la semifinal entre Atlético de Madrid y Arsenal, donde algunos sectores cuestionaron decisiones arbitrales tomadas durante la eliminatoria.

Pese a ello, el organismo europeo mantuvo la confianza en el colegiado alemán para encabezar la Final de la Champions League.

Cuerpo arbitral completo para la Final

La UEFA también reveló al resto del equipo arbitral que acompañará a Daniel Siebert en Budapest:

Asistentes: Jan Seidel y Rafael Foltyn

Cuarto árbitro: Sandro Schärer

Árbitra suplente: Guadalupe Porras Ayuso

VAR: Bastian Dankert

Asistente VAR: Robert Schröder

Soporte VAR: Carlos del Cerro Grande

Khvicha Kvaratskhelia en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP
Khvicha Kvaratskhelia en celebración en el partido de PSG contra Bayern Munich en Champions League | AP
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