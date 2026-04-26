Toluca golea al León con golazo incluido de Sebastián Córdova

Toluca golea a León 4-1 en la última jornada de la Liga MX y se mantiene entre los mejores 5 equipos de la competencia.

¿Cómo fue el partido?

Con un cuadro alterno, el equipo de Antonio Mohamed comenzó ganando el partido con un gol de Sebastián Córdova al 5’, con un disparo de larga distancia el mexicano anotó su primer gol con el conjunto escarlata.

Nico Castro del Toluca l IMAGO7

Minutos después el juvenil Oswaldo Virgen no pudo continuar debido a una molestia muscular que lo obligó a abandonar el partido.

Toluca se quedó sin un delantero nominal y León supo aprovecharlo, dominando el primer tiempo, Cambindo amagó al defensa de a Toluca y con un disparo potente empataba el encuentro.

Fernando Arce celebrando su gol l IMAGO7

A pesar de que León tenía esperanzas para colarse a la Liguilla, Toluca fue superior y al 59’ Fernando Arce anotó el 2-1 con un remate de cabeza gracias a un servicio precioso de Jesús Gallardo.

Toluca con uno menos

A los pocos minutos y debido a una entrada temeraria sobre Díber Cambindo Antonio Briseño se fue expulsado por doble amarilla.

Toluca celebrando frente a su afición en el Nemesio Diez l IMAGO7

A pesar de haberse quedado con 10 jugadores, Jorge Díaz Price puso el 3-1 y dos minutos después Nicolás Castro culminaría la goleada que pone momentáneamente a Toluca como cuarto general a espera de que culmine la última jornada.