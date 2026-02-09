¡En La Casita! Ronald Acuña JR protagonizó momento en el Halftime show de Bad Bunny

El jugador estelar de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña JR fue otro de los invitados famosos dentro de ‘La Casita’ de Bad Bunny durante el halftime show del Super Bowl LX entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

El venezolano le dio otro toque latino de la mano del reguetonero en el Levi’s Stadium de Santa Clara para conectar más con sus seguidores dentro de los Estados Unidos, en un espectáculo que reunió a diversas celebridades del deporte.

Bad Bunny puso a bailar al Levi's Stadium | AP

Dicho show abrió con “Tití me preguntó”, seguido por una secuencia de temas que mantuvieron la energía del estadio y de la audiencia global. La producción combinó coreografías multitudinarias, ritmos urbanos y una estética claramente latina que marcó el tono de toda la actuación.

¿Quiénes más aparecieron en La Casita?

Además del beisbolista venezolano también destacó la presencia del actor Pedro Pascal, quien apareció como parte del concepto visual del show, sumando un guiño cinematográfico a la narrativa del espectáculo sobre el emparrillado.

La icónica casita rosa fue uno de los elementos visuales más comentados del show de Bad Bunny./ Captura de pantalla

En el ámbito musical, Karol G y Cardi B se sumaron al escenario en momentos clave, aportando fuerza femenina y diversidad sonora. Young Miko reforzó la representación de la nueva generación de artistas urbanos, mientras que Jessica Alba tuvo una aparición especial que amplió el alcance mediático del show.

Las apariciones de estos invitados no fueron casuales, sino que formaron parte de una celebración colectiva de la cultura latina y su impacto global. Cada presencia aportó un matiz distinto al espectáculo sin romper la coherencia visual ni musical del show.

Bad Bunny utilizó el escenario del Super Bowl para enviar un mensaje de unidad y diversidad./ Captura de pantalla

Show Latino

El medio tiempo del Super Bowl 60 destacó por el despliegue de banderas de países latinoamericanos, reforzando el mensaje de diversidad e inclusión. El espectáculo evitó discursos directos, pero utilizó símbolos claros para comunicar orgullo cultural y pertenencia.