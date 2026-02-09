¡En La Casita! Ronald Acuña JR protagonizó momento en el Halftime show de Bad Bunny
El jugador estelar de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña JR fue otro de los invitados famosos dentro de ‘La Casita’ de Bad Bunny durante el halftime show del Super Bowl LX entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.
El venezolano le dio otro toque latino de la mano del reguetonero en el Levi’s Stadium de Santa Clara para conectar más con sus seguidores dentro de los Estados Unidos, en un espectáculo que reunió a diversas celebridades del deporte.
Dicho show abrió con “Tití me preguntó”, seguido por una secuencia de temas que mantuvieron la energía del estadio y de la audiencia global. La producción combinó coreografías multitudinarias, ritmos urbanos y una estética claramente latina que marcó el tono de toda la actuación.
¿Quiénes más aparecieron en La Casita?
Además del beisbolista venezolano también destacó la presencia del actor Pedro Pascal, quien apareció como parte del concepto visual del show, sumando un guiño cinematográfico a la narrativa del espectáculo sobre el emparrillado.
En el ámbito musical, Karol G y Cardi B se sumaron al escenario en momentos clave, aportando fuerza femenina y diversidad sonora. Young Miko reforzó la representación de la nueva generación de artistas urbanos, mientras que Jessica Alba tuvo una aparición especial que amplió el alcance mediático del show.
Las apariciones de estos invitados no fueron casuales, sino que formaron parte de una celebración colectiva de la cultura latina y su impacto global. Cada presencia aportó un matiz distinto al espectáculo sin romper la coherencia visual ni musical del show.
Show Latino
El medio tiempo del Super Bowl 60 destacó por el despliegue de banderas de países latinoamericanos, reforzando el mensaje de diversidad e inclusión. El espectáculo evitó discursos directos, pero utilizó símbolos claros para comunicar orgullo cultural y pertenencia.
Finalmente, el evento en el entretiempo culminó con un mensaje claro a las políticas implementadas en los Estados Unidos por su presidente Donald Trump, quien no tardó en reaccionar rechazando rotundamente lo mostrado por el puertorriqueño.