Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡En La Casita! Ronald Acuña JR protagonizó momento en el Halftime show de Bad Bunny

Ramiro Pérez Vásquez 11:20 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El venezolano estuvo como invitado en el medio tiempo del Super Bowl LX

El jugador estelar de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña JR fue otro de los invitados famosos dentro de ‘La Casita’ de Bad Bunny durante el halftime show del Super Bowl LX entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

El venezolano le dio otro toque latino de la mano del reguetonero en el Levi’s Stadium de Santa Clara para conectar más con sus seguidores dentro de los Estados Unidos, en un espectáculo que reunió a diversas celebridades del deporte.

Bad Bunny puso a bailar al Levi's Stadium | AP

Dicho show abrió con “Tití me preguntó”, seguido por una secuencia de temas que mantuvieron la energía del estadio y de la audiencia global. La producción combinó coreografías multitudinarias, ritmos urbanos y una estética claramente latina que marcó el tono de toda la actuación.

¿Quiénes más aparecieron en La Casita?

Además del beisbolista venezolano también destacó la presencia del actor Pedro Pascal, quien apareció como parte del concepto visual del show, sumando un guiño cinematográfico a la narrativa del espectáculo sobre el emparrillado.

La icónica casita rosa fue uno de los elementos visuales más comentados del show de Bad Bunny./ Captura de pantalla

En el ámbito musical, Karol G y Cardi B se sumaron al escenario en momentos clave, aportando fuerza femenina y diversidad sonora. Young Miko reforzó la representación de la nueva generación de artistas urbanos, mientras que Jessica Alba tuvo una aparición especial que amplió el alcance mediático del show.

Las apariciones de estos invitados no fueron casuales, sino que formaron parte de una celebración colectiva de la cultura latina y su impacto global. Cada presencia aportó un matiz distinto al espectáculo sin romper la coherencia visual ni musical del show.

Bad Bunny utilizó el escenario del Super Bowl para enviar un mensaje de unidad y diversidad./ Captura de pantalla

Show Latino

El medio tiempo del Super Bowl 60 destacó por el despliegue de banderas de países latinoamericanos, reforzando el mensaje de diversidad e inclusión. El espectáculo evitó discursos directos, pero utilizó símbolos claros para comunicar orgullo cultural y pertenencia.

Finalmente, el evento en el entretiempo culminó con un mensaje claro a las políticas implementadas en los Estados Unidos por su presidente Donald Trump, quien no tardó en reaccionar rechazando rotundamente lo mostrado por el puertorriqueño.

Últimos videos
Lo Último
13:38 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
13:20 NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
13:11 Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
13:01 NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
12:44 ¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
12:42 Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
12:19 Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein
12:12 Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres
12:11 Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis
12:03 OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
09/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
NFL
09/02/2026
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
Futbol Nacional
09/02/2026
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
NFL
09/02/2026
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Futbol
09/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil