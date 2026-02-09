Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuánto dinero cobró Bad Bunny por cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Bad Bunny ganó más que dinero con la exposición en el Super Bowl/GrosbyGroup
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:31 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Conejo Malo impuso récord de audiencia y logró tener el Half Time Show más visto en la historia con 142.3 millones de espectadores

La participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX generó una de las preguntas más recurrentes tras el evento: ¿cuánto dinero ganó el artista por presentarse en el escenario más visto del mundo? Aunque podría suponerse un pago millonario, la respuesta es distinta a lo que ocurre en conciertos o giras internacionales.

Este año el show de medio tiempo fue lo más destacado del Super Bowl/AP

Bad Bunny no recibió un salario directo

De acuerdo con información difundida por medios especializados, Bad Bunny no cobró un sueldo directo por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl. Esta práctica es habitual en la NFL, que históricamente no paga honorarios a los artistas que encabezan el espectáculo musical del evento.

Una regla que aplica para todos los artistas

La ausencia de un pago directo no es una excepción. Figuras como Beyoncé, Prince, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd y Rihanna también se presentaron en el Super Bowl sin recibir un salario tradicional. El valor del espectáculo no se mide en un cheque inmediato, sino en el impacto global de la exposición.

Bad Bunny no recibió pago directo por presentarse en el Super Bowl LX/AP

¿Quién cubre los costos del show?

Aunque el artista no recibe un pago, tampoco asume los gastos de producción. La NFL y el patrocinador musical oficial, en este caso Apple Music, cubren la totalidad del espectáculo. El presupuesto del show de medio tiempo suele oscilar entre 10 y 15 millones de dólares, destinados a escenografía, sonido, iluminación, coreografías, ensayos y logística técnica.

Pagos simbólicos y contratos sindicales

Bad Bunny pudo haber recibido pagos simbólicos por concepto de ensayos y días de preparación, conforme a contratos sindicales de la industria, pero estas cantidades son mínimas en comparación con los ingresos que genera en una gira o residencia internacional.

El verdadero ingreso: el “efecto Super Bowl”

El principal beneficio económico para los artistas es el llamado “efecto Super Bowl”. La exposición ante más de 142.3 millones de espectadores, como ocurrió en esta edición que lo convirtió en el show más visto en la historia de la NFL, suele traducirse en un incremento inmediato de reproducciones en plataformas de streaming, aumento en ventas musicales y una mayor valorización del catálogo.

El show de medio tiempo de Bad Bunny fue visto por más de 142.3 millones de espectadores/AFP

Ganancias indirectas tras el espectáculo

Especialistas estiman que Bad Bunny podría haber generado más de 3 millones de dólares en ingresos indirectos durante la semana posterior al show, derivado del consumo digital de su música, posicionamiento de marca y nuevas oportunidades comerciales. En este contexto, el Super Bowl representa una inversión estratégica, más que un pago inmediato.

Últimos videos
Lo Último
13:38 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
13:20 NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
13:11 Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
13:01 NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
12:44 ¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
12:42 Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
12:19 Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein
12:12 Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres
12:11 Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis
12:03 OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
09/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
NFL
09/02/2026
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
Futbol Nacional
09/02/2026
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
NFL
09/02/2026
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Futbol
09/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil