¿Cuánto dinero cobró Bad Bunny por cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl?

La participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX generó una de las preguntas más recurrentes tras el evento: ¿cuánto dinero ganó el artista por presentarse en el escenario más visto del mundo? Aunque podría suponerse un pago millonario, la respuesta es distinta a lo que ocurre en conciertos o giras internacionales.

Este año el show de medio tiempo fue lo más destacado del Super Bowl/AP

Bad Bunny no recibió un salario directo

De acuerdo con información difundida por medios especializados, Bad Bunny no cobró un sueldo directo por su presentación en el medio tiempo del Super Bowl. Esta práctica es habitual en la NFL, que históricamente no paga honorarios a los artistas que encabezan el espectáculo musical del evento.

Una regla que aplica para todos los artistas

La ausencia de un pago directo no es una excepción. Figuras como Beyoncé, Prince, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd y Rihanna también se presentaron en el Super Bowl sin recibir un salario tradicional. El valor del espectáculo no se mide en un cheque inmediato, sino en el impacto global de la exposición.

Bad Bunny no recibió pago directo por presentarse en el Super Bowl LX/AP

¿Quién cubre los costos del show?

Aunque el artista no recibe un pago, tampoco asume los gastos de producción. La NFL y el patrocinador musical oficial, en este caso Apple Music, cubren la totalidad del espectáculo. El presupuesto del show de medio tiempo suele oscilar entre 10 y 15 millones de dólares, destinados a escenografía, sonido, iluminación, coreografías, ensayos y logística técnica.

Pagos simbólicos y contratos sindicales

Bad Bunny pudo haber recibido pagos simbólicos por concepto de ensayos y días de preparación, conforme a contratos sindicales de la industria, pero estas cantidades son mínimas en comparación con los ingresos que genera en una gira o residencia internacional.

El verdadero ingreso: el “efecto Super Bowl”

El principal beneficio económico para los artistas es el llamado “efecto Super Bowl”. La exposición ante más de 142.3 millones de espectadores, como ocurrió en esta edición que lo convirtió en el show más visto en la historia de la NFL, suele traducirse en un incremento inmediato de reproducciones en plataformas de streaming, aumento en ventas musicales y una mayor valorización del catálogo.

El show de medio tiempo de Bad Bunny fue visto por más de 142.3 millones de espectadores/AFP

Ganancias indirectas tras el espectáculo