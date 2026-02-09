Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Influencer ignora a Bad Bunny en el Super Bowl y ve Show de Medio Tiempo alternativo Pro-Trump

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 10:51 - 09 febrero 2026
El Show de Medio Tiempo alternativo del Super Bowl tuvo más de millones de espectadores

El Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX sigue dando de que hablar y pese a haber roto el récord de mayor audiencia en la historia para dicho espectáculo, aún hay quienes presumen no haber visto el concierto de Bad Bunny, inclusive a pesar de estar en el estadio.

Bad Bunny se robó los reflectores con su show de medio tiempo en el SB LX | AP

Amanda Vance, quien cuenta con 538 mil seguidores en Instagram, compartió un video de sí misma bailando en las gradas del Levi’s Stadium con auriculares de cable, mientras veía en su teléfono el Show de Medio Tiempo alternativo

Las imágenes de Amanda Vance causaron revuelo en redes sociales y debido a sus acciones, miles de usuarios decidieron dejar de seguirla por debido a sus ideologías políticas, así lo afirmó la propio Amanda.

«Viendo el show de medio tiempo americano en lugar de Bad bunny durante el Super Bowl», escribió Vance en la descripción de su publicación, añadiendo: «Elegí América y canciones que conozco».

La influencer de apuestas deportivas aseguró que perdió «mil seguidores en 2 minutos en Instagram» tras publicar un video en el que ignoraba deliberadamente la actuación de Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl 2026, celebrado el domingo en Santa Clara, California.

SHOW DE MEDIO TIEMPO ALTERNATIVO ALTO EN RATING

La organización conservadora organizó un espectáculo alternativo para el intermedio, encabezado por Kid Rock y con la participación de músicos de country como Brantley Gilbert, Gabby Barrett y Lee Brice y dicho espectáculo fue promocionando por distintas personalidades, como el propio Donald Trump, con el objetivo de sabotear al show de Bad Bunny.

Aunque esta espectaculo alternativo también fue muy criticado, parece que la promoción que el presidente de los Estados Unidos hizo cumplió su función y el nivel de audiencia que tuvo superó las expectativas, pues de acuerdo a diversos reportes, más de 9.4 millones de personas sintonizaron la transmisión de Turning Point USA.

Sin embargo, pese a los casi 10 millones de personas que "evitaron" ver el espectáculo del Conejo Malo, no pudieron evitar que Bad Bunny rompiera el récord del Show de Medio Tiempo más visto en la historia del Super Bowl, pues el artista puertorriqueño tuvo a más de 140 millones de personas frente al televisor.

Show de Medio Tiempo de Turning Point USA | X: @TPUSA
