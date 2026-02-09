¿Quién es la famosa Reina del Carnaval 2026 que se llevó las miradas en el Mazatlán vs Chivas?

La Liga MX vivió uno de los momentos más sublimes de la Jornada 5 del Clausura 2026 dentro de la ceremonia de protocolo, durante el juego de Mazatlán y Chivas, con la presencia de la Reina del Carnaval 2026 que terminó por llevarse las miradas.

La chica es Anahí Esparza Aguilar y de acuerdo a su perfil de instagram, tiene 24 años, es ingeniera biomédica y fue coronada como Reina del carnaval de Mazatlán para este año; su protagonismo en la previa del partido fue parte de promoción de Mazatlán.

Anahí Esparza en el protocolo de Liga MX l IMAGO7

Oriunda de Mazatlán fue parte del show en ‘El Encanto’ donde fue parte del espectáculo en la explanada del estadio al ritmo de la música de banda regional logrando enganchar a los aficionados de propios y extraños, ademas de tomarse fotos con el jersey del club.

El mensaje del Mazatlán

Luego de la presencia de la chica en el protocolo el conjunto cañonero lanzó su impresión a través de redes sociales en un par de ocasiones; pero hubo en especial que destacó debido a su mensaje con las fotos del momento protagonizado dentro de la cancha.

“Me acabo de enamorar. La responsable del protocolo de esta noche en El Encanto es, Su Graciosa Majestad, Anahí I, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026”, resaltó con un par de emojis durante el juego en la Perla del Pacífico.

Anahí Esparza en el Mazatlán vs Chivas l X:MazatlanFC

¿Cómo terminó el Mazatlán vs Chivas?

Con las anotaciones de Efraín Álvarez y Armando González, Guadalajara se llevó los tres puntos a casa, llegando en un momento inmejorable de cara al Clásico Nacional ante América en la próxima fecha del Clausura 2026 en donde expondrá su marca perfecta.

Guadalajara dominaba el ritmo del juego y tras una jugada colectiva que terminó en falta, apareció Efraín Álvarez quien cobró la falta con un disparo suave que fue desviado por la barrera y se incrustó en la portería rival para colocar el 0 a 1.

Hormiga González ante el portero de Mazatlán l IMAGO7