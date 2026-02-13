Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Desaparición de Eloy Rosales: qué se sabe del menor visto por última vez tras buscar empleo vía TikTok

Desaparece Eloy Rosales en Nuevo León. / FB: Yamileeth Jaqueez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:06 - 13 febrero 2026
La familia de un adolescente de 17 años en Apodaca pide ayuda para localizarlo luego de que desapareciera tras supuestamente haber conseguido trabajo por una red social.

Desde el 4 de febrero de 2026, la vida de la familia de Eloy Edelmiro Rosales Jáquez, un adolescente de 17 años, quedó en incertidumbre tras su desaparición en Apodaca, Nuevo León. El joven fue visto por última vez en la colonia Las Flores y pudo haber desaparecido tras haber contactado una oferta de empleo a través de TikTok, según han difundido sus familiares en redes sociales.

Eloy Rosales Jaquez. / FB: Yamileeth Jaqueez

¿Quién es y cómo fue la última vez que se le vio?

Eloy es mexicano, de estatura aproximada de 1.70 metros, tez blanca, cabello negro y lacio y ojos café claro. Las autoridades también describen señas particulares, como tatuajes en la mano derecha de un triángulo con un ojo y unas barajas, tatuaje con nombre “JR” en el brazo izquierdo, y pequeños lunares bajo el labio.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) confirmaron que la última vez que se le vio fue en la colonia Las Flores, en Apodaca, donde fue reportado como no localizado. Vestía pantalón de mezclilla celeste, sudadera negra y tenis al momento de su desaparición.

Eloy Rosales Jaquez. / FB: Yamileeth Jaqueez

¿Qué relación tiene la desaparición con un empleo contactado vía TikTok?

La familia dio a conocer que Eloy habría conseguido un empleo a través de la red social TikTok, aunque no conocen la cuenta ni las personas con las que tuvo contacto en esa plataforma antes de dejar de comunicarse.

En una publicación de redes sociales, su hermana, identificada como Yamileeth Jaqueez, expresó que ese ofrecimiento laboral sería la última pista antes de que perdieran contacto con él.

Captura de pantalla

¿Hubo alguna comunicación o pista sobre su paradero?

Posteriormente, la familia recibió información de un joven que aparece en uno de los videos relacionados con el caso, quien afirmó haber llevado a Eloy a la central de autobuses. Según esa versión, el menor hablaba por teléfono durante el traslado y mencionó que “ya no volvería”, aunque no se han confirmado estos detalles oficialmente por autoridades.

Su hermana también aclaró que el traslado fue pagado mediante una transferencia de una mujer identificada como Jessica Anaya Salazar, ya que Eloy no llevaba dinero ni pertenencias. La familia desmintió que el padre del joven haya realizado algún depósito, pues aseguran que no mantiene comunicación con él.

Captura de pantalla

Las autoridades locales han exhortado a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Eloy, poniendo a disposición canales de contacto de la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Mientras tanto, su familia no deja de difundir el caso en redes con la esperanza de que alguien pueda aportar datos sobre su ubicación y que Eloy regrese a casa sano y salvo.

Reporte emitido por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI). / RS
Estados
