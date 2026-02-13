Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Antonelli y Russell los más rápidos en el tercer día de pretemporada de la F1

Kimi Antonelli y George Russell | X: @MercedesAMGF1
Associated Press (AP) 14:30 - 13 febrero 2026
Los Mercedes se vieron superiores durante la practica libre en Bahrein

Los pilotos de Mercedes Kimi Antonelli y George Russell fueron los más rápidos al final de tres días de pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein el viernes.

Monoplaza de George Russell | AP

Antonelli encabezó la sesión de la tarde, sustituyendo a Russell al volante. Russell marcó el ritmo por la mañana, ya que los equipos solo pueden tener un coche en pista durante la prueba.

Hay otros tres días de pruebas programadas la próxima semana en Bahrein, después de una discreta prueba de “shakedown” en España el mes pasado.

Monoplaza de Red Bull | AP

Russell señaló que Mercedes aún tiene trabajo por hacer antes de la primera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

"Barcelona fue muy fluida, y probablemente más fluida de lo que en realidad anticipábamos, en términos de confiabilidad, en términos de rendimiento. Hemos llegado a Bahrein y, en ambos aspectos, hemos dado un paso atrás.

"Tenemos otra prueba, falta un mes para Melbourne. Obviamente estamos muy centrados en el rendimiento, pero también hay que terminar la carrera si quieres pelear por el resultado. Como piloto, siempre estás centrado en el rendimiento, y varios miembros del equipo están realmente centrados en la confiabilidad y trabajando duro en ello", comentó Russell.
Russell en la pretemporada de la F1 | AP

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton probó durante todo el día y fue segundo, a más de medio segundo de Antonelli.

Oscar Piastri, de McLaren, también participó en ambas sesiones y terminó cuarto. Max Verstappen, de Red Bull, e Isack Hadjar le siguieron.

Los pilotos están probando coches nuevos en medio de cambios de gran alcance para 2026 que han hecho que los monoplazas sean más pequeños y ligeros, y han puesto de aliviar la estrategia de cargar una batería a bordo y usar energía eléctrica para aumentar la velocidad.

Hadjar elogió la nueva unidad de potencia del equipo y afirmó que "hasta ahora parece confiable, potente, así que estoy muy contento por el momento. Ya estoy muy sorprendido desde el shakedown de Barcelona hasta aquí, por la cantidad de vueltas que logramos completar".

"Simplemente parece más fácil llevarlo al límite en comparación con el coche del año pasado. En general es un poco más lento, y también más ligero, más pequeño".

Charles Leclerc marcó el ritmo para Ferrari el jueves, siendo el más rápido por medio segundo sobre el campeón Lando Norris. Norris encabezó la tabla el miércoles.

Equipo de Ferrari en la pretemporada de la F1 | AP
