Contra

Oura Ring: el anillo que mide tu estrés, sueño y es más preciso que un reloj inteligente

Colores y tamaños están disponibles para el bonito regalo del día del Amor y la Amistad / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:50 - 13 febrero 2026
Este nuevo gadget te da el reporte más exacto de al menos 50 métricas sobre tu salud para mejorar los hábitos

Si estás buscando un regalo diferente (y mucho más útil que chocolates o flores), este gadget podría ser la opción perfecta. ŌURA, fabricante del smart ring líder en el mundo, anunció su lanzamiento oficial en México, permitiendo que por primera vez los consumidores puedan adquirir el famoso Oura Ring 4, un anillo inteligente capaz de monitorear más de 50 métricas de salud y bienestar.

Este dispositivo combina tecnología avanzada, diseño minimalista para uso diario e información respaldada por la ciencia sobre sueño, recuperación y niveles de estrés.

El Oura Ring 4 te ayudará monitorear tus niveles de estrés, sueño y cuenta con algoritmos inteligentes / Especial

México duerme bien… pero vive estresado

El lanzamiento no es casualidad. Los datos de usuarios mexicanos revelaron un contraste sorprendente: aunque el descanso es de alta calidad, los niveles de estrés son los más altos del mundo.

Entre los miembros de Oura en México, los datos muestran en promedio:

  • 7 horas con 6 minutos de sueño por noche (por encima del promedio global de 6 horas con 50 minutos)

  • 95 minutos de sueño REM por noche (el nivel más alto del mundo)

  • 76 minutos de sueño profundo por noche (el nivel más alto del mundo)

  • 127 minutos de tiempo en estrés cada día (el nivel más alto del mundo)

Si sientes que no duermes bien, el anillo te ayudará controlar tus niveles de descanso / Especial

“Los datos de nuestros miembros en México muestran el nivel más alto de estrés fisiológico a nivel global... ŌURA les ayuda a comprender ese equilibrio: identificar detonantes únicos de estrés, reconocer cuándo desacelerar y construir pequeños hábitos diarios que favorecen la recuperación”, señaló Doug Sweeny, Chief Marketing Officer de ŌURA.

¿Qué hace el Oura Ring 4?

Oura Ring 4 es un anillo inteligente diseñado para la vida diaria que actúa como acompañante personal de salud. Monitorea más de 50 métricas y traduce los datos en información clara a través de la Oura App (iOS y Android).

Gracias a la tecnología Smart Sensing de ŌURA, el anillo utiliza algoritmos inteligentes y sensores de grado de investigación que se adaptan al cuerpo de cada persona, considerando factores como la forma del dedo y el tono de piel.

Cuenta con detección multionda y 18 rutas de señal que permiten obtener datos más confiables y personalizados.

Está fabricado en titanio ligero, con sensores empotrados que permiten usarlo 24/7, incluso al dormir. Está disponible en 12 tallas (de la 4 a la 15) y seis acabados: Black, Silver, Stealth, Brushed Silver, Gold y Rose Gold.

Tiene varios colores y tamaños para todos los gustos / Especial

También llega la versión Ceramic

El Oura Ring 4 Ceramic ofrece las mismas funciones avanzadas en un diseño premium de cerámica de zirconia. Disponible en Cloud, Tide, Petal y Midnight, el color forma parte del material gracias a minerales, lo que garantiza mayor durabilidad.

Cada anillo incluye herramientas de cuidado como una almohadilla de pulido cerámico para conservar su acabado.

Por el momento, solamente se puede comprar en las tiendas de Liverpool / Especial

¿Dónde comprarlo y cuánto cuesta?

A partir del pasado 11 de febrero, Oura Ring 4 y Oura Ring 4 Ceramic estarán disponibles exclusivamente en Liverpool, tanto en tiendas físicas como en línea.

El precio comienza desde $7,869 pesos mexicanos.

Con este lanzamiento, el bienestar tecnológico da un paso firme en México… y ahora tu salud puede caber literalmente en tu dedo y es más preciso que un reloj inteligente de alta gama.

