¿Dónde y cuándo ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios

La UEFA Champions League entra en su fase más crítica con el arranque de los Playoffs de Ida. Esta ronda es vital para las aspiraciones de varios de los clubes más grandes del continente que no lograron el pase directo y ahora deben jugarse la vida para entrar al cuadro de honor de los 16 mejores.

Trofeo de Champions League

A continuación, te explicamos qué es esta fase y la guía completa de canales en México para que no te pierdas ningún partido.

¿QUÉ SON LOS PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE?

Con el nuevo formato de la Champions League, el camino a la final ha cambiado. Tras la fase de liga, solo los ocho mejores equipos de la tabla general califican directamente a los Octavos de Final.

Los equipos que terminaron entre el 9° y el 24° lugar deben disputar esta ronda de Playoffs de eliminación directa (ida y vuelta). Los ganadores de estas llaves completarán el cuadro de Octavos, mientras que los perdedores quedarán eliminados definitivamente de las competencias europeas de esta temporada. Por ello, verás a potencias como el Real Madrid, Juventus e Inter de Milán dándolo todo en esta instancia.

DÓNDE VER LOS PLAYOFFS DE CHAMPIONS LEAGUE EN MÉXICO

La repartición de derechos en México ha quedado definida. Para los duelos de Ida, la oferta se dividirá entre las dos señales que mantienen la exclusividad del torneo en territorio nacional: TNT Sports (a través de MAX) y FOX.

Si no quieres perderte ningún detalle de los 8 encuentros que definirán el rumbo hacia la "Orejona", aquí te presentamos la guía completa de transmisiones.

Balón de la Champions League | AP

PARTIDOS EN TNT Y HBO MAX

La plataforma de streaming MAX y los canales de TNT Sports llevarán la actividad de cuatro encuentros destacados, repartidos entre el martes y miércoles:

Martes 17 de febrero: Galatasaray vs. Juventus | 11:45 hrs | TNT y HBO MAX

Benfica vs. Real Madrid | 14:00 hrs | TNT y HBO MAX

AS Monaco vs. Paris Saint-Germain | 14:00 hrs | HBO MAX (Exclusivo) Miércoles 18 de febrero: Olympiacos vs. Bayer Leverkusen | 14:00 hrs | TNT y HBO MAX

PARTIDOS EN FOX

Por su parte, la cadena FOX Sports contará con la cobertura de los cuatro duelos restantes, enfocándose principalmente en su señal FOX Sports One para la jornada de miércoles: