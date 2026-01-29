Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Mourinho pide perdón a Arbeloa por su eufórica celebración contra el Real Madrid

Mourinho festeja el gol de Trubin contra el Real Madrid | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 08:40 - 29 enero 2026
Benfica venció 4-2 al Real Madrid y los mandó al repechaje

El técnico portugués José Mourinho ha ofrecido disculpas a Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, por la desbordada celebración que protagonizó tras la victoria del Benfica por 4-2 en el Estádio da Luz.

Mourinho atribuyó su reacción a la intensidad del momento, pero consideró necesario aclarar la situación con su antiguo pupilo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Pido disculpas por cómo lo celebré. Pero Álvaro es un hombre de futbol y entendió perfectamente que en ese momento te olvidas de que es el Real Madrid, de que Álvaro está en el banquillo, y de Chendo y toda tu gente. Te olvidas de todo. Le he pedido perdón
Mourinho firma una noche imperial en Da Luz: Benfica 4-2 Real Madrid I AP

La clasificación del Benfica para los playoffs de la Champions League se decidió de manera agónica. Un gol de cabeza del portero Anatoliy Trubin en el minuto 98 selló el 4-2 definitivo, otorgando a las 'Águilas' el pase por un solo gol de diferencia sobre el conjunto blanco.

El tanto en el último suspiro desató la euforia en Lisboa. El cuerpo técnico y los suplentes de Mourinho invadieron el campo, mientras el exentrenador del Madrid alzaba los puños y gesticulaba hacia la grada, justo delante del banquillo de su amigo y exjugador, Arbeloa.

La relación entre ambos se forjó durante la etapa de Mourinho al frente del Real Madrid, entre 2010 y 2013, donde Arbeloa fue uno de sus jugadores de confianza. El propio técnico madridista había elogiado a su mentor en la previa del partido

Trubin celebra con sus compañeros tras vencer al Real Madrid | X: @SLBenfica

Para mí fue un privilegio y un honor ser entrenado por José Mourinho. Me influyó mucho... Si intento ser José Mourinho, fracasaré estrepitosamente.

El destino podría volver a cruzar sus caminos en los playoffs de la Liga de Campeones, ya que el Real Madrid se enfrentará al Benfica o al Bodo/Glimt, según determine el sorteo del próximo viernes.

