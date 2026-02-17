Muere Jesse Jackson a los 84 años: líder histórico de los derechos civiles en Estados Unidos

El reverendo Jesse L. Jackson, histórico líder del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y colaborador cercano de Martin Luther King Jr., murió el martes a los 84 años en su casa, rodeado de su familia, según confirmó su hija Santita Jackson.





En sus últimos meses recibía cuidados las 24 horas, había perdido la capacidad de hablar y se comunicaba apretando las manos de sus familiares. Jackson padecía problemas de salud graves, entre ellos Parkinson y un diagnóstico reciente de parálisis supranuclear progresiva, un trastorno neurológico potencialmente mortal.

Jesse Jackson presentaba problemas de salud graves que provocaron su muerte/AP

Reacciones tras su muerte

Tras su fallecimiento, su familia lo describió como un líder comprometido con los sectores más vulnerables. “Nuestro padre fue un líder servidor —no solo para nuestra familia, sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los pasados por alto en todo el mundo”, señalaron en un comunicado. Agregaron que su “inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor elevó a millones” y pidieron honrar su memoria continuando su lucha.

Su papel tras el asesinato de Martin Luther King Jr.

Jackson fue uno de los activistas por los derechos civiles más influyentes tras el asesinato de Martin Luther King Jr., ocurrido el 4 de abril de 1968 en el Motel Lorraine de Memphis, donde él se encontraba presente.





A lo largo de más de cinco décadas encabezó campañas por el derecho al voto, la igualdad racial, la justicia social y la inclusión económica, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Fundó la organización Operation PUSH y posteriormente la Coalición Rainbow/PUSH, desde donde impulsó presión corporativa y política en favor de comunidades afroestadounidenses y otros grupos marginados.

Jesse Jackson fue la mano derecha de Martin Luther King Jr/AP

Candidato presidencial y figura nacional

Fue también candidato presidencial demócrata en dos ocasiones, en 1984 y 1988, logrando un desempeño histórico para un político afroestadounidense antes de la llegada de Barack Obama. Entre sus frases más recordadas estuvieron consignas como “Mantengan viva la esperanza” y su poema reiterado “Soy alguien”, con el que buscaba reforzar la autoestima y dignidad de comunidades desfavorecidas.

Jesse Jackson fue dos veces candidato presidencial en Estados Unidos, pero no ganó/AP

Influencia internacional y reconocimientos