Agenda del 17 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

Ya transcurre el onceavo día de los Juegos Olímpicos de Milán 2026 y la agenda continúa cargada de acción interesante en todas las competencias. En estos días comienzan a definirse las finales de cada una de las competiciones que decidirán que países se quedan con la máxima gloria de la justa olímpica.

El medallero sigue moviéndose con Noruega en la cima de medallas, pero Estados Unidos con actualmente 19 medallas no pretende quedarse atrás y buscará colarse a las finales de competencias como curling. En esta competencia destacan Canadá y Suecia que actualmente se están jugando la clasificación a las rondas finales.

Italia se mantiene en el lugar numero dos de los países con más medallas en la actual competencia. Países Bajos busca seguir haciendo en el medallero, actualmente se encuentra en el cuarto lugar.

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina | AP

La jornada comenzó con actividad en Curling femenil donde al momento lo gana Suecia sobre Canadá con 4-3 en el marcador de anotaciones. Anna Hasselborg la sueca destacada de este encuentro con una de las anotaciones en su favor. La canadiense Rachel Homan por su parte tratando de liderar el empate de su equipo. Destacan los próximos enfrentamientos entre Italia y Japón así como Estados Unidos vs Dinamarca.

Finales de Skating

Más adelante se llevarán a cabo las semifinales y finales de Skating de velocidad Italia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y China buscan ganarse un lugar en la final varonil de esta competencia. La variante femenil estará a flor de piel en esa competencia. Canadá, Estados Unidos, Países Bajos y Japón en busca de jugarse las finales el día de hoy.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en la actividad del 17 de febrero / AP

Clasificación de Hockey sobre Hielo

Suecia y Letonia se enfrentan en un interesante duelo de hockey sobre hielo para determinar la clasificación de la competencia en categoría varonil, con esta competencia se cierra el día olímpico de hoy 17 de febrero. Próximamente casi definidas las finales de Curling varonil y femenil.