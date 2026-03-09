El reporte Ponce: Tren bala por la 10… Pero no seas Chivas, Cruz Azul

Gracias al doble criterio del Gato Ortiz, que no le marcó al Atlas un penalti idéntico que sí le entregó a Chivas en el Clásico Tapatío y que ahora parece que cambió de tendencias para favorecer a los grandes, el Guadalajara logró anotar el del triunfo que tanto costó en el Jalisco.

Los Chivahermanos se llenaron de ilusión con los seis triunfos al hilo en el inicio del Clausura, pero llegaron los contendientes a frenarlos, Cruz Azul y Toluca, lo que se instalan como los dos máximos favoritos.

La Máquina tiene ventaja no sólo en la tabla, sino en el nivel de juego que alcanzó, pero no debe cantar victoria adelantada como los del Guadalajara. Está cerca, van en tren bala, pero aún falta.

LARCAMÓN A SUS CRÍTICOS

Cinco triunfos al hilo en este Clausura de Larcamón, por segundo torneo consecutivo. Al estilo Anselmi. El equipo que despliega el futbol más vistoso, le falta poco para catalogarlo como 'gourmet'; al menos ya es el más goleador. Pero no se vuelan. Pies en la tierra, si un club lo sabe es Cruz Azul. Por lo pronto, el entrenador ya silenció a las viudas de Vicente. Falta el título, pero no lo pueden criticar por ahora.

¿NO QUE SE IBA ALONSO?

Y de paso, los que escucharon a los ex asesores afirmar que los días de Iván Alonso al frente de uno de los proyectos más sólidos de nuestro futbol, también tienen que arrepentirse estos días. Cruz Azul sigue firme a la interna, haciendo oídos sordos, con el paso más veloz por el título de Liga MX. Y si no es en este, será en el que sigue, pero están más cerca que nunca.

Eso sí, hay que aprovechar que el fantasma de las Liguillas, el América, está de capa caída, es momento de asestar la eliminación definitiva y quitarse esa maldición. Cruz Azul es líder y las Águilas rondan la octava posición, ¿te imaginas un duelo desde Cuartos? Es ahora.

…Y FALTA LA CONCA