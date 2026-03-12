Matisse abre nueva fecha tras sold out en el Auditorio Nacional

El éxito de Matisse sigue creciendo. El grupo integrado por Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres confirmó una segunda fecha en el Auditorio Nacional después de que su concierto del 6 de marzo se agotara rápidamente.

La nueva oportunidad para ver al trío pop en el llamado máximo escenario de Reforma será el 6 de junio, en una velada que promete emoción, romanticismo y una conexión especial con su público. La Preventa Banamex para esta nueva fecha se realizará el 3 de marzo a las 11:00 a.m., mientras que la venta general llegará posteriormente para todos los fans que no alcanzaron boletos en el primer concierto.

Matisse llegará al Auditorio Nacional con un espectáculo donde su característica mezcla de pop, folk y música de cantautor volverá a brillar con fuerza, acompañada de las armonías vocales que han convertido al grupo en uno de los proyectos más sólidos del pop actual en México.

El grupo promete una velada de emoción, romanticismo y una conexión especial con su público / Cortesía OCESA

“El Ayer”, el disco que consolida su momento

El trío vive uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su más reciente producción EL AYER, un material compuesto por 11 canciones que exploran las emociones del amor, la nostalgia y los recuerdos.

Dentro de este álbum destaca el sencillo “HIPOTÉTICAMENTE”, una colaboración especial con Leonel García, que conecta con quienes todavía recuerdan un amor que no pudo ser.

Con letras emotivas y melodías envolventes, Matisse continúa consolidándose como una de las propuestas más influyentes del pop contemporáneo en México.

Matisse llegará al Auditorio Nacional con un espectáculo lleno de pop y folk / Cortesía OCESA

Una banda que conecta con el público

Desde el lanzamiento de su primer sencillo “La Misma Luna”, Matisse ha construido una sólida base de fans gracias a sus canciones románticas, letras sinceras y un estilo fresco que mezcla sensibilidad lírica con sonidos actuales.

Su regreso al Auditorio Nacional promete convertirse en una de las noches más especiales del año para sus seguidores, quienes podrán cantar a todo pulmón temas que hablan de amor, desamor y nostalgia.