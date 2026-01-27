Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid enfrentará al Benfica sin cuatro de sus estrellas

El Madrid enfrentará al Benfica en Champions | realmadrid.com
Marcos Olvera García 13:43 - 27 enero 2026
El cuadro merengue no contará con cuatro jugadores, mismos que aún no se han recuperado de sus lesiones

Se termina la Fase de Liga en la UEFA Champions League, donde el Real Madrid se enfrentará al Benfica en el último partido de esta fase, donde el equipo merengue se juega la posibilidad de calificar directo a los octavos de final de forma directa.

Este martes, a horas de jugar contra el equipo dirigido por José Mourinho, Álvaro Arbeloa dio a conocer los jugadores convocados para este encuentro, donde hay cuatro bajas importantes en el esquema del entrenador merengue.

Los convocados del Real Madrid en Champions | @realmadrid

Arbeloa no podrá contar con el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, el defensa central alemán Antonio Rüdiger, el defensa central brasileño Eder Militao y el lateral francés Ferland Mendy. 

El entrenador español convocó a tres jugadores del Real Madrid Castilla, siendo los elegidos Diego Aguado, Fran González y Jorge Cestero.

Esta es la convocatoria del Real Madrid | @realmadrid

Para este partido, uno de los jugadores que vuelve al cuadro titular merengue es Aurélien Tchouaméni, quien estuvo suspendido por acumulación de tarjetas y no jugó frente al Villarreal en LaLiga.

Se espera que el Real Madrid pueda contar con Alexander-Arnold y con Antonio Rüdiger para el encuentro frente al equipo de Rayo Vallecano en LaLiga, aunque no apuntan para salir de titulares en Vallecas.

El Real Madrid necesita una victoria en el Estadio Da Luz para asegurar su lugar entre los ocho primeros en la UEFA Champions League. 

Los convocados del Real Madrid en Champions | @realmadrid
